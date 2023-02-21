Фонд помощи семьям участников СВО создадут в России

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В сентябре 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на службу призвали около 300 тысяч человек. В октябре в присоединенных к стране регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) было введено военное положение. В Тюменской области начал действовать режим базовой готовности.