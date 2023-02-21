Фонд помощи семьям участников СВО создадут в России

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Президент также предложил установить для всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, двухнедельный отпуск не реже раза в полгода.
«Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», — отметил глава государства.
Кроме того, за каждой семьей погибшего военнослужащего и за каждым ветераном будет закреплен персональный координатор для решения возникающих вопросов в режиме реального времени.
Офицеры и сержанты, которые хорошо показали себя в ходе СВО, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности и направляться в военные вузы и академии.
Поступило также предложение о запуске программы льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В сентябре 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на службу призвали около 300 тысяч человек. В октябре в присоединенных к стране регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) было введено военное положение. В Тюменской области начал действовать режим базовой готовности.