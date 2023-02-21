До конца недели в Тюмени ожидаются снегопады

Снегопады ждут жителей Тюмени. Они продлятся до конца недели

В областной столице до конца недели синоптики ожидают снегопады. По данным Гисметео, до 26 февраля в городе выпадет до 6 мм осадков. Погода будет пасмурной, скорость ветра от 4 до 16 метров в секунду.