nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

До конца недели в Тюмени ожидаются снегопады

21 февраля 2023, 11:45
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Снегопады ждут жителей Тюмени. Они продлятся до конца недели

В областной столице до конца недели синоптики ожидают снегопады. По данным Гисметео, до 26 февраля в городе выпадет до 6 мм осадков. Погода будет пасмурной, скорость ветра от 4 до 16 метров в секунду.

Непогода ожидает тюменцев уже завтра. 22 февраля возможен снег с дождём, на дорогах гололедица. Синоптики ожидают сильный снегопад и до 4 мм осадков. 23 и 24 февраля похолодает до – 8 градусов. В городе ожидается снег и до 2 мм осадков.

В субботу скорость ветра увеличится до 5-11 м/с, погода будет пасмурной. Высота снежного покрова в областной столице достигнет 40 сантиметров, атмосферное давление ниже нормы.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени 25 февраля ожидает самый красивый вечер. В небе происходит сближение Венеры, Юпитера и Луны. Теперь прогноз погоды изменился, в этот день будет пасмурно.

В Тюмени самый красивый вечер ожидается 25 февраля. На небе засияют планеты
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Снегопад#Погода в Тюмени#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
Сегодня, 09:42
Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом
Сегодня, 09:29
Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Сегодня, 04:13
Вместо Турции — ОАЭ? Что предлагают тюменцам из-за подорожания путевок
Сегодня, 08:11
Губернатор Моор будет присутствовать на послании президента Федеральному собранию
Сегодня, 08:59
Как будут работать почта и МФЦ в Тюмени в праздники
Сегодня, 05:38