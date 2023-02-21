До конца недели в Тюмени ожидаются снегопады

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Непогода ожидает тюменцев уже завтра. 22 февраля возможен снег с дождём, на дорогах гололедица. Синоптики ожидают сильный снегопад и до 4 мм осадков. 23 и 24 февраля похолодает до – 8 градусов. В городе ожидается снег и до 2 мм осадков.
В субботу скорость ветра увеличится до 5-11 м/с, погода будет пасмурной. Высота снежного покрова в областной столице достигнет 40 сантиметров, атмосферное давление ниже нормы.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени 25 февраля ожидает самый красивый вечер. В небе происходит сближение Венеры, Юпитера и Луны. Теперь прогноз погоды изменился, в этот день будет пасмурно.