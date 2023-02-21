nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Четверо тюменцев были награждены орденами Мужества посмертно

21 февраля 2023, 16:10
Фото: 1MI

Четверо погибших тюменцев награждены орденами Мужества

В областной столице 21 февраля прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям погибших военнослужащих Российской армии. По данным городской администрации, они получили ордены Мужества.

Были награждены (посмертно): младший сержант Вохменин Дмитрий Георгиевич, младший сержант Каранкевич Денис Павлович, рядовой Белошапкин Евгений Александрович, рядовой Понкратов Сергей Анатольевич.

«Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания. Военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков передал высшие государственные награды родным военнослужащих», - сообщили в городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщил, что в РФ создадут фонд помощи семьям участников СВО.

Фонд помощи семьям участников СВО создадут в России
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Военные#Похороны#Люди
Подпишитесь
Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
Сегодня, 09:42
Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом
Сегодня, 09:29
Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Сегодня, 04:13
Вместо Турции — ОАЭ? Что предлагают тюменцам из-за подорожания путевок
Сегодня, 08:11
Губернатор Моор будет присутствовать на послании президента Федеральному собранию
Сегодня, 08:59
Как будут работать почта и МФЦ в Тюмени в праздники
Сегодня, 05:38