Четверо тюменцев были награждены орденами Мужества посмертно

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Были награждены (посмертно): младший сержант Вохменин Дмитрий Георгиевич, младший сержант Каранкевич Денис Павлович, рядовой Белошапкин Евгений Александрович, рядовой Понкратов Сергей Анатольевич.
«Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания. Военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков передал высшие государственные награды родным военнослужащих», - сообщили в городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщил, что в РФ создадут фонд помощи семьям участников СВО.