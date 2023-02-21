90 тысяч доз. Многокилограммовую партию наркотиков нашли тюменские автоинспекторы

Во время беседы с полицейскими задержанные рассказали, что ехали из Подмосковья в Иркустскую область. Вблизи столицы мужчины, по их словам, по указанию неизвестного куратора забрали наркотики из тайника. По пути, уже в Свердловской области, подозреваемые опустошили еще один схрон. Запрещенные вещества злоумышленники собирались сбыть бесконтактным способом и Иркутске.