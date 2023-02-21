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90 тысяч доз. Многокилограммовую партию наркотиков нашли тюменские автоинспекторы

21 февраля 2023, 07:46
Фото: МВД Медиа

19 кг наркотиков нашли тюменские автоинспекторы в остановленной машине

19 кг наркотиков нашли автоинспекторы в остановленной на дороге Тюмень-Омск машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники ДПС остановили иномарку вблизи поселка Богандинский для стандартной проверки документов. Однако внимание стражей порядка привлекло подозрительное поведение водителя и пассажира авто. 33-летний и 36-летний мужчины вели себя нервно и путались в ответах.

Представители УГИБДД решили проверить «железного коня» и нашли под запаской в багажнике 35 свертков с мефедроном. Общая масса запрещенного вещества, по предварительным данным, составила около 19 килограммов.

Во время беседы с полицейскими задержанные рассказали, что ехали из Подмосковья в Иркустскую область. Вблизи столицы мужчины, по их словам, по указанию неизвестного куратора забрали наркотики из тайника. По пути, уже в Свердловской области, подозреваемые опустошили еще один схрон. Запрещенные вещества злоумышленники собирались сбыть бесконтактным способом и Иркутске.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 15 лет колонии.

Видео: МВД Медиа
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#Наркотики#Происшествия#Тюменская область#Новости#Вера Романескул#Видео
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