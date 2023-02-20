Ветеринар рассказал о причинах кошачьей голодовки

Если кошка подхватила вирусное заболевание, она чихает и кашляет, становится вялой, почти не притрагивается к пище, у нее заметны выделения из глаз и носа. Причиной отсутствия аппетита могут быть больные внутренние органы. У кошки можно наблюдать рвоту, нарушение стула и дистрофию.