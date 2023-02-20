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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Ветеринар рассказал о причинах кошачьей голодовки

Сегодня, 09:29
По мнению ветеринарного врача Богдана Галкина, причины пропажи аппетита у кошек могут быть самые различные. Например, это стресс, глисты или отравление бытовой химией.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на Галкина, внезапная пропажа аппетита у кошки — повод насторожиться. Так как это чревато проблемами со здоровьем домашнего любимца. Особенно сильно может пострадать его печень.

Как правило, кошка отказывается от еды в связи со стрессом, сменой корма, глистами, отравлением бытовой химией, кишечной непроходимостью. Причина последнего может заключаться в попавшем в кишечник инородном предмете или шерсти в больших количествах.

Если у кошки болит рот, об этом может говорить неприятный запах из пасти, слюноотделение, красные десны.

Если кошка подхватила вирусное заболевание, она чихает и кашляет, становится вялой, почти не притрагивается к пище, у нее заметны выделения из глаз и носа. Причиной отсутствия аппетита могут быть больные внутренние органы. У кошки можно наблюдать рвоту, нарушение стула и дистрофию.

Если налицо такие признаки, есть необходимость в немедленной помощи ветеринара. Он по результатам дополнительного исследования назначит корректное лечение.

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