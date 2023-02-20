Ветеринар рассказал о причинах кошачьей голодовки

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на Галкина, внезапная пропажа аппетита у кошки — повод насторожиться. Так как это чревато проблемами со здоровьем домашнего любимца. Особенно сильно может пострадать его печень.
Как правило, кошка отказывается от еды в связи со стрессом, сменой корма, глистами, отравлением бытовой химией, кишечной непроходимостью. Причина последнего может заключаться в попавшем в кишечник инородном предмете или шерсти в больших количествах.
Если у кошки болит рот, об этом может говорить неприятный запах из пасти, слюноотделение, красные десны.
Если кошка подхватила вирусное заболевание, она чихает и кашляет, становится вялой, почти не притрагивается к пище, у нее заметны выделения из глаз и носа. Причиной отсутствия аппетита могут быть больные внутренние органы. У кошки можно наблюдать рвоту, нарушение стула и дистрофию.
Если налицо такие признаки, есть необходимость в немедленной помощи ветеринара. Он по результатам дополнительного исследования назначит корректное лечение.