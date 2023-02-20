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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В зоне СВО встретились отец и сын из Тюменской области

20 февраля 2023, 16:33
Фото: тг-канал Александра Моора

Отец и сын из Тюменской области увиделись в зоне СВО

Отец и сын из Тюменской области встретились в зоне СВО. По данным тг-канала губернатора Тюменской области Александра Моора, родитель смог оценить, в каких условиях живут бойцы. Встреча прошла в подразделении «Кедр».
«Мы все беспокоимся за наших близких. Поэтому предложили инициативной группе родителей мобилизованных в подразделение «Кедр» отправить со мной одного из отцов, чтобы он своими глазами увидел, как устроились наши ребята», - сообщил губернатор Тюменской области.

Для тюменского бойца встреча была неожиданностью.

Ранее «Наш город» сообщал, что Александр Моор привез системы связи военным подразделениям в Краснодоне.

Александр Моор посетил военные подразделения в Краснодоне и привез спецоборудование
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#Общество#Тюменцы#Погода#Работа#Военные#Дороги#Военнослужащие#Экономика
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