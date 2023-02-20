В зоне СВО встретились отец и сын из Тюменской области

Отец и сын из Тюменской области увиделись в зоне СВО

Отец и сын из Тюменской области встретились в зоне СВО. По данным тг-канала губернатора Тюменской области Александра Моора, родитель смог оценить, в каких условиях живут бойцы. Встреча прошла в подразделении «Кедр».