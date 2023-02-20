В зоне СВО встретились отец и сын из Тюменской области

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
«Мы все беспокоимся за наших близких. Поэтому предложили инициативной группе родителей мобилизованных в подразделение «Кедр» отправить со мной одного из отцов, чтобы он своими глазами увидел, как устроились наши ребята», - сообщил губернатор Тюменской области.
Для тюменского бойца встреча была неожиданностью.
Ранее «Наш город» сообщал, что Александр Моор привез системы связи военным подразделениям в Краснодоне.