В тюменском ТЦ потерялся ребенок — он решил пойти домой за 40 километров пешком

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
О ребенке, который находился на улице один, в полицию сообщила жительница Тюмени. Она же доставила его в отдел полиции № 2, рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
К счастью, никаких противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Родителей ребенка удалось найти оперативно. Сотрудниками ПДН с отцом школьника уже проведена профилактическая беседа.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу в Тюмени пропала 14-летняя школьница. Девочка ушла из дома вечером и до утра не вернулась домой. На звонки ребенок перестал отвечать после 23:00. К счастью, школьниук нашли — как выяснилось, она находилась в гостях.