В тюменском ТЦ потерялся ребенок — он решил пойти домой за 40 километров пешком

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу в Тюмени пропала 14-летняя школьница. Девочка ушла из дома вечером и до утра не вернулась домой. На звонки ребенок перестал отвечать после 23:00. К счастью, школьниук нашли — как выяснилось, она находилась в гостях.