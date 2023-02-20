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В тюменском ТЦ потерялся ребенок — он решил пойти домой за 40 километров пешком

20 февраля 2023, 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени ребенок потерялся в ТЦ и решил пойти пешком домой в село за 40 километров

В Тюмени накануне днем семилетний ребенок потерял своих родителей в торговом центре и решил пойти до дома пешком. Инцидент произошел ТЦ «Сити Молл» — туда школьник с отцом приехал из села Лугового за покупками. В какой-то момент родитель отвлёкся, и мальчик вышел из магазина.
Сюжет
Тюмень

О ребенке, который находился на улице один, в полицию сообщила жительница Тюмени. Она же доставила его в отдел полиции № 2, рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

К счастью, никаких противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Родителей ребенка удалось найти оперативно. Сотрудниками ПДН с отцом школьника уже проведена профилактическая беседа.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу в Тюмени пропала 14-летняя школьница. Девочка ушла из дома вечером и до утра не вернулась домой. На звонки ребенок перестал отвечать после 23:00. К счастью, школьниук нашли — как выяснилось, она находилась в гостях.

 

 

«Была в гостях»: В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу
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#Общество#Новости тюмени#УМВД России по Тюменской области#Поиск#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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