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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В тюменских ТРЦ закрывается известная сеть магазинов косметики

20 февраля 2023, 10:22
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени закрывается известная сеть магазинов косметики

В областной столице закрывается сеть магазинов косметики «Профессионал». По данным «Нашего города», торговые точки в ТРЦ «Гудвин» и «Па-на-ма» закроются 25 марта. Сейчас здесь проводят распродажу.

В магазинах продавались профессиональные косметика и парикмахерские принадлежности. На праздники здесь подготовили большие скидки на оставшуюся продукцию. О причинах закрытия магазинов в Тюмени не сообщается. По данным «Нашего города», региональный телефон сети не отвечает.

«Жаль, хороший магазин. Только там средства для укладки покупала. Теперь заказывать придется», - сообщила подписчица тюменского паблика «Типичная Тюмень» Юлия Х.

В декабре «Наш город» сообщал, что магазины сети Westfalika закрываются в Тюмени. В организации по всей России работало 2 100 человек.

В Тюмени закрываются магазины сети Westfalika
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Интернет-магазин#Жалобы
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