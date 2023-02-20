В тюменских ТРЦ закрывается известная сеть магазинов косметики

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В магазинах продавались профессиональные косметика и парикмахерские принадлежности. На праздники здесь подготовили большие скидки на оставшуюся продукцию. О причинах закрытия магазинов в Тюмени не сообщается. По данным «Нашего города», региональный телефон сети не отвечает.
«Жаль, хороший магазин. Только там средства для укладки покупала. Теперь заказывать придется», - сообщила подписчица тюменского паблика «Типичная Тюмень» Юлия Х.
В декабре «Наш город» сообщал, что магазины сети Westfalika закрываются в Тюмени. В организации по всей России работало 2 100 человек.