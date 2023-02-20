В тюменских ТРЦ закрывается известная сеть магазинов косметики

В магазинах продавались профессиональные косметика и парикмахерские принадлежности. На праздники здесь подготовили большие скидки на оставшуюся продукцию. О причинах закрытия магазинов в Тюмени не сообщается. По данным «Нашего города», региональный телефон сети не отвечает.