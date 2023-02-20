В Тюмени потеплеет до +2 и пойдет дождь

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 февраля, в Тюмени днем термометры покажут -10 -12, в темное время суток -1 -5. При этом ожидается небольшой снег, северо-восточный ветер со скоростью до 3,8 метров в секунду.
Среда станет теплым днем этой недели — к полудню воздух в областной столице прогреется до 0 +2. В темное время суток температура воздуха составит -5 -10. При этом ожидаются осадки в виде дождя со снегом и северо-западный ветер до 5,5 метров в секунду.
23 февраля в течение дня термометры покажут -6 -7, ночью -8 -9. Вероятны осадки в виде снега. В пятницу, 24 февраля, к вечеру похолодает до -12 -15.