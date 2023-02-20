В Тюмени потеплеет до +2 и пойдет дождь

Среда станет теплым днем этой недели — к полудню воздух в областной столице прогреется до 0 +2. В темное время суток температура воздуха составит -5 -10. При этом ожидаются осадки в виде дождя со снегом и северо-западный ветер до 5,5 метров в секунду.