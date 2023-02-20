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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Тюмени потеплеет до +2 и пойдет дождь

20 февраля 2023, 07:19
Фото: 1MI

В Тюменской области на этой неделе потеплеет до +2

В Тюмени на этой неделе наступит настоящая весна. Накануне Дня защитника Отечества в областной столице потеплеет до +2.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 февраля, в Тюмени днем термометры покажут -10 -12, в темное время суток -1 -5. При этом ожидается небольшой снег, северо-восточный ветер со скоростью до 3,8 метров в секунду.

Среда станет теплым днем этой недели — к полудню воздух в областной столице прогреется до 0 +2. В темное время суток температура воздуха составит -5 -10. При этом ожидаются осадки в виде дождя со снегом и северо-западный ветер до 5,5 метров в секунду.

23 февраля в течение дня термометры покажут -6 -7, ночью -8 -9. Вероятны осадки в виде снега. В пятницу, 24 февраля, к вечеру похолодает до -12 -15.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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