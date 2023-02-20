В Тюмени поменялось время бесплатного пользования платными парковками

В Тюмени изменили время бесплатного пользования платными парковками

В Тюмени с сегодняшнего дня на платных парковках поменялось время бесплатного «окна. Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только в рамках временного периода с 09.00 до 18.00.

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