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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Тюмени поменялось время бесплатного пользования платными парковками

20 февраля 2023, 04:18
Фото: 1MI

В Тюмени изменили время бесплатного пользования платными парковками

В Тюмени с сегодняшнего дня на платных парковках поменялось время бесплатного «окна. Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только в рамках временного периода с 09.00 до 18.00.
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Тюмень

Соответствующие изменения внесены в информационные таблички, установленные на паркингах, чтобы у автовладельцев не возникало путаницы. Новый режим работы действует на всем платном парковочном пространстве (17 зонах), за исключением парковки на набережной реки Туры.

Ранее «Наш Город» писал, что решение о добавлении бесплатных часов пользования платными парковками принял глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в начале февраля после многочисленных обращений граждан в администрацию города.

Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки#Водители#Тюмень#Тюменская область
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