В Тюмени поменялось время бесплатного пользования платными парковками

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Соответствующие изменения внесены в информационные таблички, установленные на паркингах, чтобы у автовладельцев не возникало путаницы. Новый режим работы действует на всем платном парковочном пространстве (17 зонах), за исключением парковки на набережной реки Туры.
Ранее «Наш Город» писал, что решение о добавлении бесплатных часов пользования платными парковками принял глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в начале февраля после многочисленных обращений граждан в администрацию города.