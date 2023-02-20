В Тюмени на Тульской столкнулись «Ниссана» и машина полиции

Сегодня утром сообщалось, что тюменец устроил резню в многодетной семье в квартире на Тульской. Погибли пожилая женщина и мужчина 1987 года рождения. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что все дети в безопасности, их мама находится в реанимации.