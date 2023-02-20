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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Тюмени на Тульской столкнулись «Ниссана» и машина полиции

20 февраля 2023, 12:02
Фото: 1MI

«Ниссана» и машина полиции столкнулись на улице Тульской в Тюмени

В областной столице 20 февраля на перекрестке улиц Тульская и Геологоразведчиков столкнулись автомобиль полиции «Лада Ларгус» и японский седан «Ниссан Тиана». Информацию «Нашему городу» подтвердили в ГИБДД.

Оба автомобиля получили значительные повреждения передней части кузова.

«Авария на Тульской с участием „Ниссана“ и „Лады Ларгус“ (полиция). Причина ДТП — несоблюдение очередности проезда одним из автомобилей. Небольшие травмы получила сотрудник полиции», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня утром сообщалось, что тюменец устроил резню в многодетной семье в квартире на Тульской. Погибли пожилая женщина и мужчина 1987 года рождения. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что все дети в безопасности, их мама находится в реанимации.

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