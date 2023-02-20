nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В Тюмени 8-бальные пробки из-за ДТП на перекрестке Холодильной и Республики

Сегодня, 12:49

Из-за ДТП на перекрестке Холодильной и Республики в Тюмени 8-бальные пробки

В областной столице 20 февраля в вечернее время произошло 4 аварии. По данным 2ГИС, пробки в городе составили к 17:35 8 баллов. Встало движение в районе улиц Мельникайте – Холодильная – Республики.
Сюжет
ДТП
Фото: 2ГИС
«Две машины заняли правый ряд перед карманом (поворот на Холодильную)», - сообщил пользователей сервиса 2ГИС.

В южной части Объездной дороги фиксируются пробки в 2 километра. На Профсоюзной идет уборка снега. Небольшая пробка на улице Щербакова.

Ранее «Наш город» сообщал, что во вторник в дневные часы ожидается -10 -14 и небольшой снег, к вечеру — усиление снегопада и потепление до -1 -5. 22 февраля столбики термометров покажут околонулевую температуру. На дороге возмажна гололедица.

Морозы и снегопады в Тюмени на следующей неделе сменят дожди
Узнать подробнее
#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пробки#Дорожные пробки#Происшествия#Экономика#Водители#Дороги#Александр Мязин
Подпишитесь
«Дети плакали, но он их не тронул»: отец убил лишь взрослых
Сегодня, 06:51
«Они в безопасности»: Степанов рассказал, где сейчас пострадавшие дети с Тульской
Сегодня, 09:47
Появились данные о состоянии тюменки, пострадавшей во время массовой резни
Сегодня, 08:31
В Тюмени на Тульской столкнулись «Ниссана» и машина полиции
Сегодня, 12:02
Тюменец выпил отраву от тараканов, которая была в бутылке из-под Coca-Cola
Сегодня, 12:14
Инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей
Сегодня, 12:32