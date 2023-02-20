В Тюмени 8-бальные пробки из-за ДТП на перекрестке Холодильной и Республики

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Две машины заняли правый ряд перед карманом (поворот на Холодильную)», - сообщил пользователей сервиса 2ГИС.
В южной части Объездной дороги фиксируются пробки в 2 километра. На Профсоюзной идет уборка снега. Небольшая пробка на улице Щербакова.
Ранее «Наш город» сообщал, что во вторник в дневные часы ожидается -10 -14 и небольшой снег, к вечеру — усиление снегопада и потепление до -1 -5. 22 февраля столбики термометров покажут околонулевую температуру. На дороге возмажна гололедица.