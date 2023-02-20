В Тюмени 8-бальные пробки из-за ДТП на перекрестке Холодильной и Республики

Из-за ДТП на перекрестке Холодильной и Республики в Тюмени 8-бальные пробки

В областной столице 20 февраля в вечернее время произошло 4 аварии. По данным 2ГИС, пробки в городе составили к 17:35 8 баллов. Встало движение в районе улиц Мельникайте – Холодильная – Республики.

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