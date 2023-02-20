В Тобольске поисковики четвертый день ищут 15-летнюю девушку

Ищут четвертый день: В Тобольске идет поиск 15-летней девушки

В Тобольске и Красноярске ищут 15-летнюю Солдатову Еву Романовну. По данным ПО «ЛизаАлерт», она может находится на севере Тюменской области. Девушка пропала 16 февраля.