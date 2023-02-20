В Тобольске поисковики четвертый день ищут 15-летнюю девушку

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:00
Её рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.
«Одежда: белое пальто, белая Толстовка, спортивные штаны, летние разноцветные кроссовки. С собою был серо-зелёный рюкзак», - сообщается в паблике ПО «ЛизаАлерт».
Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу. Девушка несколько часов находилась в гостях.