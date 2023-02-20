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В Тобольске поисковики четвертый день ищут 15-летнюю девушку

20 февраля 2023, 11:00
Фото: ЛизаАлерт

Ищут четвертый день: В Тобольске идет поиск 15-летней девушки

В Тобольске и Красноярске ищут 15-летнюю Солдатову Еву Романовну. По данным ПО «ЛизаАлерт», она может находится на севере Тюменской области. Девушка пропала 16 февраля.

Её рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

«Одежда: белое пальто, белая Толстовка, спортивные штаны, летние разноцветные кроссовки. С собою был серо-зелёный рюкзак», - сообщается в паблике ПО «ЛизаАлерт».

Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу. Девушка несколько часов находилась в гостях.

«Была в гостях»: В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев#Тюменцы#Работа#Дороги
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