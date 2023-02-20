В сетях электроники в Тюмени теперь продают технику из Узбекистана

В магазинах электроники Тюмени продают технику из Узбекистана

В магазинах Тюмени теперь можно купить технику из Узбекистана. По данным URA.RU, эти товары можно купить в одной из крупных сетей бытовой техники. Сотрудничество началось в 2022 году.