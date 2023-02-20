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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В сетях электроники в Тюмени теперь продают технику из Узбекистана

20 февраля 2023, 13:53
Фото: 1MI

В магазинах электроники Тюмени продают технику из Узбекистана

В магазинах Тюмени теперь можно купить технику из Узбекистана. По данным URA.RU, эти товары можно купить в одной из крупных сетей бытовой техники. Сотрудничество началось в 2022 году.
«Из новых брендов в течение 2022 года мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel», — рассказали URA.RU в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Сейчас в Тюмени можно приобрести холодильники, телевизоры, пылесосы и чайники этой марки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в марте закрывается известная сеть магазинов косметики «Профессионал».

В тюменских ТРЦ закрывается известная сеть магазинов косметики
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Техника#Бытовая техника и электроника#Покупки#Работа#Тюменцы#Водители
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