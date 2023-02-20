В сетях электроники в Тюмени теперь продают технику из Узбекистана

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
«Из новых брендов в течение 2022 года мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel», — рассказали URA.RU в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
Сейчас в Тюмени можно приобрести холодильники, телевизоры, пылесосы и чайники этой марки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в марте закрывается известная сеть магазинов косметики «Профессионал».