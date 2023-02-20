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В 2022 году «Россети Тюмень» отремонтировали более 1,9 тысяч км ЛЭП и 661 подстанцию

20 февраля 2023, 11:22
Фото: «Россети Тюмень»
Компания «Россети Тюмень» на 18% перевыполнила план реализации программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в Тюменском макрорегионе. На повышение надежности электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО было направлено свыше 4,5 млрд рублей.
Сюжет
Тюмень

В ходе выполнения программы ТОиР, которая является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме, энергетики провели ремонт более 1,9 тысячи километров линий электропередачи и 661 подстанции, а также обслуживание подстанционного оборудования. В рамках этого направления они отремонтировали 114 силовых трансформаторов, 277 выключателей, заменили порядка 1 600 опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях необходимые регламентные работы проведены на 251 трансформаторной подстанции и 133 трансформаторах.

 

В мероприятия ремонтной программы вошла установка порядка 16,6 тысячи новых изоляторов и 3,5 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП различных классов напряжения. Кроме того, была выполнена замена более 3,2 тысячи опор ЛЭП и 52 км грозотроса. Особое внимание «Россети Тюмень» уделили обеспечению безопасности воздушных линий электропередачи. Энергетики расчистили более 5 тысяч гектаров трасс ВЛ от поросли, которая при неблагоприятных погодных условиях могла спровоцировать возникновение технологических нарушений.

#Тюменская область#Новости#Тюмень#Общество#Вера Романескул
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