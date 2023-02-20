В 2022 году «Россети Тюмень» отремонтировали более 1,9 тысяч км ЛЭП и 661 подстанцию

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В ходе выполнения программы ТОиР, которая является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме, энергетики провели ремонт более 1,9 тысячи километров линий электропередачи и 661 подстанции, а также обслуживание подстанционного оборудования. В рамках этого направления они отремонтировали 114 силовых трансформаторов, 277 выключателей, заменили порядка 1 600 опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях необходимые регламентные работы проведены на 251 трансформаторной подстанции и 133 трансформаторах.
В мероприятия ремонтной программы вошла установка порядка 16,6 тысячи новых изоляторов и 3,5 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП различных классов напряжения. Кроме того, была выполнена замена более 3,2 тысячи опор ЛЭП и 52 км грозотроса. Особое внимание «Россети Тюмень» уделили обеспечению безопасности воздушных линий электропередачи. Энергетики расчистили более 5 тысяч гектаров трасс ВЛ от поросли, которая при неблагоприятных погодных условиях могла спровоцировать возникновение технологических нарушений.