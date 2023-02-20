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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Убийство в доме на Тульской, новое время для платных парковок, нейросеть о Тюмени

20 февраля 2023, 16:05
Фото: 1MI

Новое время для платных парковок, нейросеть о Тюмени, убийство в доме на Тульской

В областной столице задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве двух человек и покушении на бывшую жену. Трагедия произошла 19 февраля в 16:30 в одной из квартир в доме на улице Тульской.
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Тюмень

В Тюмени задержали 38-летнего мужчину, устроившего массовое убийство родных экс-супруги.       

В доме были обнаружены трупы женщины 1957 года рождения и мужчины 1987 года рождения с колотыми ранениями грудной клетки. В больницу доставлена женщина, это бывшая супруга подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело статье «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Известно, что женщина после обследований переведена в отделение реанимации.

Новое время для платных парковок.

В Тюмени с 20 февраля на платных парковках поменялось время бесплатного «окна. Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только в рамках временного периода с 09.00 до 18.00.

Соответствующие изменения внесены в информационные таблички, установленные на паркингах, чтобы у автовладельцев не возникало путаницы. Новый режим работы действует на всем платном парковочном пространстве (17 зонах), за исключением парковки на набережной реки Туры.

Нейросеть представила Тюмень в человеческом облике.   

Пользователь «ВК» Кир Sol показал десятки созданных нейросетью Midjourney городов, Тюмень была представлена в виде пожилой женщины.

«Мне очень близок образ. Для меня это связь с корнями и тоже через женщину, мою бабушку и ее предков», - отметила пользователь ВК Анна Кондратович из Тюмени.

В работах представлены другие города: Омск, Челябинск, Сургут, Ханты-Мансийск.

В январе издание «Наш город» сообщало, что нейросети представляют Тюмень в образе людей старше 60 лет. На запрос «портрет типичного жителя Тюмени» одна из нейросетей предложила двух стариков и двух бабушек.

Нейросеть показала Тюмень в образе пожилой женщины. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Жалобы#Дела судебные#Убийство#Тюмень
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