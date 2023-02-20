Убийство в доме на Тульской, новое время для платных парковок, нейросеть о Тюмени

Новое время для платных парковок, нейросеть о Тюмени, убийство в доме на Тульской

В областной столице задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве двух человек и покушении на бывшую жену. Трагедия произошла 19 февраля в 16:30 в одной из квартир в доме на улице Тульской.

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