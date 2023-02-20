Убийство в доме на Тульской, новое время для платных парковок, нейросеть о Тюмени

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В Тюмени задержали 38-летнего мужчину, устроившего массовое убийство родных экс-супруги.
В доме были обнаружены трупы женщины 1957 года рождения и мужчины 1987 года рождения с колотыми ранениями грудной клетки. В больницу доставлена женщина, это бывшая супруга подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело статье «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
Известно, что женщина после обследований переведена в отделение реанимации.
Новое время для платных парковок.
В Тюмени с 20 февраля на платных парковках поменялось время бесплатного «окна. Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только в рамках временного периода с 09.00 до 18.00.
Соответствующие изменения внесены в информационные таблички, установленные на паркингах, чтобы у автовладельцев не возникало путаницы. Новый режим работы действует на всем платном парковочном пространстве (17 зонах), за исключением парковки на набережной реки Туры.
Нейросеть представила Тюмень в человеческом облике.
Пользователь «ВК» Кир Sol показал десятки созданных нейросетью Midjourney городов, Тюмень была представлена в виде пожилой женщины.
«Мне очень близок образ. Для меня это связь с корнями и тоже через женщину, мою бабушку и ее предков», - отметила пользователь ВК Анна Кондратович из Тюмени.
В работах представлены другие города: Омск, Челябинск, Сургут, Ханты-Мансийск.
В январе издание «Наш город» сообщало, что нейросети представляют Тюмень в образе людей старше 60 лет. На запрос «портрет типичного жителя Тюмени» одна из нейросетей предложила двух стариков и двух бабушек.