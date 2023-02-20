Тюменцам рассказали о безопасности вблизи тепловых сетей

Напомним, на прошлой неделе произошел прорыв сети теплоснабжения возле гимназии №49. Тогда горожане стали жаловаться на поднимающиеся из-под земли клубы пара. Ак рассказали в «УСТЭК», аварию устранили 17 февраля в 20:00. В организации также дали советы жителям, как обезопасить себя в случае ЧП.