nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Тюменцам рассказали о безопасности вблизи тепловых сетей

20 февраля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Тюменцам напомнили о безопасности вблизи тепловых сетей. О том, что можно, а что нельзя делать, жителям рассказали в компании «УСТЭК».
Сюжет
Жалоба

Напомним, на прошлой неделе произошел прорыв сети теплоснабжения возле гимназии №49. Тогда горожане стали жаловаться на поднимающиеся из-под земли клубы пара. Ак рассказали в «УСТЭК», аварию устранили 17 февраля в 20:00. В организации также дали советы жителям, как обезопасить себя в случае ЧП.

Запрещено:

  • заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами
  • подходить к месту парения или разлива воды
  • заходить в облако пара
  • подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне парения или разлива воды
  • ходить по трубопроводам тепловых сетей
  • проникать в тепловые камеры, центральные тепловые пункты
  • крутить вентили, задвижки на трубопроводах
  • парковать автомобили на крышках люков тепловых камер

Важно выбирать безопасный путь при передвижении пешком. Если разлив застал в транспорте, не рекомендуется покидать его.

#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#УСТЭК#Жалоба#Тюмень#Общество#Теплоснабжение#Авария
Подпишитесь
«Дети плакали, но он их не тронул»: отец убил лишь взрослых
Сегодня, 06:51
«Они в безопасности»: Степанов рассказал, где сейчас пострадавшие дети с Тульской
Сегодня, 09:47
Появились данные о состоянии тюменки, пострадавшей во время массовой резни
Сегодня, 08:31
38-летнего подозреваемого в массовом убийстве тюменца задержали
Сегодня, 08:19
Правительство Тюменской области готовит для некоторых тюменцев денежные выплаты
Сегодня, 08:08
В Тюмени появились улицы в честь бойцов, погибших на Донбассе
Сегодня, 07:37