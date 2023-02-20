Тюменский активист Рябцев требует отменить празднование Масленицы из-за COVID-19

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
«Назначение и проведение массовых мероприятий в рамках празднования „Широкой масленицы“ является безответственным решением, противоречащем заботе и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, поскольку в настоящее время режим повышенной готовности, введенный в регионе для предупреждения распространения COVID-19, был продлен до 1 марта 2023 года», — указано в документе.
По данным оперативного штаба Тюменской области, за неделю суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 40%. Накануне в регионе было зарегистрировано 360 случаев заболевания COVID-19. Днем ранее, 18 февраля, 436.
По словам Рябцева, учитывая отнесение новой коронавирусной инфекции к перечню заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также то, что массовое мероприятие может проводиться в случае, если не создает угрозу для окружающих, празднование «Широкой масленицы» в Тюмени в условиях сложившейся сегодня ситуации, представляют угрозу для его участников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени празднование Масленицы состоится в воскресенье, 26 февраля. Главной площадкой в этом году станет парк Заречный.