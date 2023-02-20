Тюменский активист Рябцев требует отменить празднование Масленицы из-за COVID-19

По словам Рябцева, учитывая отнесение новой коронавирусной инфекции к перечню заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также то, что массовое мероприятие может проводиться в случае, если не создает угрозу для окружающих, празднование «Широкой масленицы» в Тюмени в условиях сложившейся сегодня ситуации, представляют угрозу для его участников.