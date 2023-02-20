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Тюменский активист Рябцев требует отменить празднование Масленицы из-за COVID-19

20 февраля 2023, 07:01
Фото: 1MI

Тюменский активист требует отменить «Масленицу» из-за COVID-19

Тюменский активист Юрий Рябцев направил общение в Оперштаб Тюменской области, в котором требует отменить масленичные гуляния в регионе. По мнению Рябцева, проведения массовых мероприятий следует ограничить из-за роста заболеваемости COVID-19. Заявление активист направил 20 февраля.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru
«Назначение и проведение массовых мероприятий в рамках празднования „Широкой масленицы“ является безответственным решением, противоречащем заботе и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, поскольку в настоящее время режим повышенной готовности, введенный в регионе для предупреждения распространения COVID-19, был продлен до 1 марта 2023 года», — указано в документе.

По данным оперативного штаба Тюменской области, за неделю суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 40%. Накануне в регионе было зарегистрировано 360 случаев заболевания COVID-19. Днем ранее, 18 февраля, 436.

По словам Рябцева, учитывая отнесение новой коронавирусной инфекции к перечню заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также то, что массовое мероприятие может проводиться в случае, если не создает угрозу для окружающих, празднование «Широкой масленицы» в Тюмени в условиях сложившейся сегодня ситуации, представляют угрозу для его участников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени празднование Масленицы состоится в воскресенье, 26 февраля. Главной площадкой в этом году станет парк Заречный.

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#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Масленица#Праздники#Коронавирус COVID-19#Тюменская область
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