Тюменец выпил отраву от тараканов, которая была в бутылке из-под Coca-Cola

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Его родственники позвонили в скорую помощь.
«Он выпил примерно 150 миллилитров из бутылки «Кока-колы». Оказалось, что он ошибочно употребил токсин внутрь: вместо сладкого напитка в емкости хранился раствор для обработки помещения от тараканов и клопов», — сообщается в релизе депздрава.
Пострадавшему сделали промывание желудка, после чего доставили в областную больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее «Наш город» сообщал, что в январе в тюменских магазинах появилась «Coca-Cola» из Турции.