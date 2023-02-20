Тюменец выпил отраву от тараканов, которая была в бутылке из-под Coca-Cola

В Тюмени мужчина выпил отраву, которая была в бутылке из-под Coca-Cola

Тюменец выпил стакан отравы от тараканов и клопов. По данным пресс-службы депздрава, химия была в бутылке из-под Coca-Cola. Через 15 минут у 62-летнего мужчины появилась рвота.