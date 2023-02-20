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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Тюменец выпил отраву от тараканов, которая была в бутылке из-под Coca-Cola

20 февраля 2023, 12:14
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина выпил отраву, которая была в бутылке из-под Coca-Cola

Тюменец выпил стакан отравы от тараканов и клопов. По данным пресс-службы депздрава, химия была в бутылке из-под Coca-Cola. Через 15 минут у 62-летнего мужчины появилась рвота.

Его родственники позвонили в скорую помощь.

«Он выпил примерно 150 миллилитров из бутылки «Кока-колы». Оказалось, что он ошибочно употребил токсин внутрь: вместо сладкого напитка в емкости хранился раствор для обработки помещения от тараканов и клопов», — сообщается в релизе депздрава.

Пострадавшему сделали промывание желудка, после чего доставили в областную больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Наш город» сообщал, что в январе в тюменских магазинах появилась «Coca-Cola» из Турции.

В Тюмени начали продавать турецкую Coca-Cola
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Отравления#Скорая помощь#Больницы#Работа
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