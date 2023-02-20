Тюменец устроил резню в многодетной семье

По словам соседей, вечером к ним постучала дочь пенсионерки. Она проживала в этой квартире со своей пожилой матерью, детьми (тремя девочками и двумя мальчиками) и сожителем. Женщина была вся в крови и попросила помощи. Неравнодушные тюменцы вызвали скорую.