Тюменец устроил резню в многодетной семье

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 05:37
По словам соседей, вечером к ним постучала дочь пенсионерки. Она проживала в этой квартире со своей пожилой матерью, детьми (тремя девочками и двумя мальчиками) и сожителем. Женщина была вся в крови и попросила помощи. Неравнодушные тюменцы вызвали скорую.
В убийстве подозревают бывшего мужа пострадавшей женщины. Он находится под административным надзором до 12 декабря 2030 года, пишет Life.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что 39-летний житель Ялуторовского района убил своего друга, с которым отправился на рыбалку, и закопал труп на берегу реки. Мужчину отправили на 9,5 в колонию.