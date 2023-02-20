nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Тюменец устроил резню в многодетной семье

20 февраля 2023, 04:53
Фото: nashgorod.ru

Житель Тюмени убил бывшую тещу и нового сожителя экс-жены

Массовое убийство произошло накануне вечером в Тюмени в одной из квартир в доме на улице Тульской. Погибли пожилая женщина и мужчина 1987 года рождения.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

По словам соседей, вечером к ним постучала дочь пенсионерки. Она проживала в этой квартире со своей пожилой матерью, детьми (тремя девочками и двумя мальчиками) и сожителем. Женщина была вся в крови и попросила помощи. Неравнодушные тюменцы вызвали скорую.

В убийстве подозревают бывшего мужа пострадавшей женщины. Он находится под административным надзором до 12 декабря 2030 года, пишет Life.ru.

Ранее «Наш Город» писал, что 39-летний житель Ялуторовского района убил своего друга, с которым отправился на рыбалку, и закопал труп на берегу реки. Мужчину отправили на 9,5 в колонию.

Тюменец убил друга на рыбалке и закопал труп
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Убийство#Массовое убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Следственный комитет#Департамент здравоохранения#УМВД России по Тюменской области#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени поменялось время бесплатного пользования платными парковками
Сегодня, 04:18
В Тюмени ищут риэлтора на зарплату 500 тысяч рублей
Сегодня, 03:46
Про одного из депутатов гордумы распространяют слухи о неуплате налогов
Вчера, 15:09
Итоги недели: посадили в камеру с людоедом, продают красную следку, слухи о депутате
Вчера, 17:07
Тюменский подросток устроил автопобоище на парковке. Пострадали две иномарки
Вчера, 11:48