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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Росздравнадзор — о дефиците лекарств в тюменских аптеках

20 февраля 2023, 12:44
Фото: 1MI

Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в тюменских аптеках

Росздравнадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО опроверг дефицит импортных лекарств в тюменских аптеках. Ранее жалобы на отсутствие ряда препаратов поступили от жителей города.

Напомним, по сообщениям горожан, у них возникли проблемы с поиском и покупкой таких лекарств, как «Трамадол», «Дипроспан®», «Тамифлю®», «Коапровель®», «Эдарби®» и «Фарестон». Как рассказали «Нашему городу» в ведомстве, поставки указанных медикаментов осуществляются регулярно. При этом жалоб на дефицит препаратов не поступало.

«Поставки препаратов в аптечные организации осуществляются в ежедневном режиме. Департаментом здравоохранения Тюменской области приняты необходимые меры по обеспечению стабильного функционирования программ льготного лекарственного обеспечения населения», — отметили в Росзравнадзоре.
В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
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#Вера Романескул#Здоровье#Лекарства#Новости#Касается каждого#Тюменская область
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