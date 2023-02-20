Росздравнадзор — о дефиците лекарств в тюменских аптеках

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Напомним, по сообщениям горожан, у них возникли проблемы с поиском и покупкой таких лекарств, как «Трамадол», «Дипроспан®», «Тамифлю®», «Коапровель®», «Эдарби®» и «Фарестон». Как рассказали «Нашему городу» в ведомстве, поставки указанных медикаментов осуществляются регулярно. При этом жалоб на дефицит препаратов не поступало.
«Поставки препаратов в аптечные организации осуществляются в ежедневном режиме. Департаментом здравоохранения Тюменской области приняты необходимые меры по обеспечению стабильного функционирования программ льготного лекарственного обеспечения населения», — отметили в Росзравнадзоре.