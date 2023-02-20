Правительство выделит около миллиарда рублей на реконструкцию ТюмГУ

Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в Тюмени на улице Республики, 9, продолжается строительство нового корпуса ТюмГУ общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Завершены работы по возведению третьего этажа. Летом здесь начнется монтаж инженерных сетей, обустройство кровли и фасада.