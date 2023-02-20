Правительство выделит около миллиарда рублей на реконструкцию ТюмГУ

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
В опубликованных документах указано, что регион получит 945,6 миллионов рублей. Деньги будут направлены в 2026 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в Тюмени на улице Республики, 9, продолжается строительство нового корпуса ТюмГУ общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Завершены работы по возведению третьего этажа. Летом здесь начнется монтаж инженерных сетей, обустройство кровли и фасада.