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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Правительство выделит около миллиарда рублей на реконструкцию ТюмГУ

20 февраля 2023, 05:42
Фото: 1MI

Правительство выделит около миллиарда рублей на реконструкцию нового корпуса ТюмГУ

Около одного миллиарда рублей получит Тюменская область из федерального бюджета на реконструкцию главного корпуса Тюменского госуниверситета, расположенного на улице Республики, 9.
Сюжет
Тюмень

В опубликованных документах указано, что регион получит 945,6 миллионов рублей. Деньги будут направлены в 2026 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в Тюмени на улице Республики, 9, продолжается строительство нового корпуса ТюмГУ общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Завершены работы по возведению третьего этажа. Летом здесь начнется монтаж инженерных сетей, обустройство кровли и фасада.

 

В Тюмени главный корпус ТюмГУ достроен до третьего этажа
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реконструкция#ТюмГУ#Деньги#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Федеральный бюджет
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