Правительство Тюменской области готовит для некоторых тюменцев денежные выплаты

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Жители Тюменской области, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалиды вследствие воздействия радиации; граждане из подразделений особого риска получат по 2 500 рублей в апреле.
Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, членам семьи погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы перечислят по 2 000 рублей.
Всего ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф (26 апреля) единовременные денежные выплаты будут перечислены 644 жителям Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области ко Дню Победы выплатят порядка 130 миллионов рублей. Единовременную финансовую помощь получат более 45 тысяч тюменцев.