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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Правительство Тюменской области готовит для некоторых тюменцев денежные выплаты

20 февраля 2023, 08:08
Фото: 1MI

Тюменские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты от властей

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты от тюменских властей в апреле. Соответствующее постановление утвердило правительство Тюменской области.
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Тюмень

Жители Тюменской области, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалиды вследствие воздействия радиации; граждане из подразделений особого риска получат по 2 500 рублей в апреле.

Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, членам семьи погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы перечислят по 2 000 рублей.

Всего ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф (26 апреля) единовременные денежные выплаты будут перечислены 644 жителям Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области ко Дню Победы выплатят порядка 130 миллионов рублей. Единовременную финансовую помощь получат более 45 тысяч тюменцев.

Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Единовременные выплаты#Радиация#Тюменцы#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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