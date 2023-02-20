Появились данные о состоянии тюменки, пострадавшей во время массовой резни

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в воскресенье, 19 февраля, в 16:19. Бригада врачей на месте происшествия была уже через три минуты.
«Медики констатировали смерть двух пациентов, а также после осмотра и оказания помощи еще одного пациента доставили в профильное медицинское учреждение. После обследований пациент переведен в отделение реанимации, где получает всю необходимую помощь. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое», — рассказали в депрздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее врем подозреваемый в убийстве и покушении на убийство тюменец уже задержан. Возбуждены два уголовных дела. Расследование находится на контроле прокуратуры Тюменской области.