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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Появились данные о состоянии тюменки, пострадавшей во время массовой резни

20 февраля 2023, 08:31
Фото: nashgorod.ru

Многодетная тюменка, пострадавшая от бывшего мужа, находится в реанимации

Медики рассказали подробности о состоянии здоровья жительницы Тюмени, пострадавшей накануне от рук бывшего мужа. Мать семерых детей в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в воскресенье, 19 февраля, в 16:19. Бригада врачей на месте происшествия была уже через три минуты.

«Медики констатировали смерть двух пациентов, а также после осмотра и оказания помощи еще одного пациента доставили в профильное медицинское учреждение. После обследований пациент переведен в отделение реанимации, где получает всю необходимую помощь. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое», — рассказали в депрздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее врем подозреваемый в убийстве и покушении на убийство тюменец уже задержан. Возбуждены два уголовных дела. Расследование находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Массовое убийство#Прокуратура#Следственный комитет#Департамент здравоохранения#Уголовное дело#Реанимация#Тюмень#Тюменская область
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