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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Организация поплатилась за смерть тюменца

20 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI

Тюменка взыскала 1 млн рублей за смерть сына

Жительница Тюмени взыскала 1 млн рублей за смерть сына. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжет
Суд

Трагедия произошла в 2019 году. Сотрудник подрядной организации проводил с нарушениями механизированные земляные работы. Его действия привели прорыву подземного газопровода и утечке газа. Из-за случившегося погиб 40-летний работник аварийной службы.

Мать погибшего после произошедшего подала иск. Суд встал на сторону женщины и обязал компанию, по вине которой случилось ЧП, выплатить тюменке миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец отсудил деньги на пластическую операцию после ДТП.

Тюменец со шрамами на лице после ДТП отсудил деньги на пластическую операцию
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#Происшествие#Суд#Деньги#Прокуратура#Общество#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
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