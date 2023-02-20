Организация поплатилась за смерть тюменца

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Трагедия произошла в 2019 году. Сотрудник подрядной организации проводил с нарушениями механизированные земляные работы. Его действия привели прорыву подземного газопровода и утечке газа. Из-за случившегося погиб 40-летний работник аварийной службы.
Мать погибшего после произошедшего подала иск. Суд встал на сторону женщины и обязал компанию, по вине которой случилось ЧП, выплатить тюменке миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец отсудил деньги на пластическую операцию после ДТП.