«Они в безопасности»: Степанов рассказал, где сейчас пострадавшие дети с Тульской

Как рассказали «Нашему городу» соседи пострадавшей, в момент случившегося в квартире находились дети женщины. Всего у тюменки, по словам жильцов дома, семеро детей. Старшая дочь вышла замуж, а потому живет отдельно. Сын-подросток во время преступления был на прогулке, одна из дочерей лежала в больнице. Остальные дети были дома. К счастью, мужчина их не тронул.