«Они в безопасности»: Степанов рассказал, где сейчас пострадавшие дети с Тульской

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Напомним, ужасающее преступление произошло вечером 19 февраля на улице Тульской. Мужчина пришел домой к экс-супруге, ранил ее, убил ее маму и возлюбленного, а после этого скрылся с места преступления. На данный момент злоумышленник пойман.
Как рассказали «Нашему городу» соседи пострадавшей, в момент случившегося в квартире находились дети женщины. Всего у тюменки, по словам жильцов дома, семеро детей. Старшая дочь вышла замуж, а потому живет отдельно. Сын-подросток во время преступления был на прогулке, одна из дочерей лежала в больнице. Остальные дети были дома. К счастью, мужчина их не тронул.
Сейчас, по информации Андрея Степанова, все дети находятся в безопасности. С ними работают специалисты.
«Детки в учреждениях по возрастам. Те, что постарше, в центре „Семья“, помладше — в „Доме малютки“. Пока дети в безопасности, со специалистами, под присмотром. Будем ждать, когда мама поправится», — отметил Степанов.
Напомним, женщина после случившегося попала в реанимацию. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи.