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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

«Они в безопасности»: Степанов рассказал, где сейчас пострадавшие дети с Тульской

20 февраля 2023, 09:47
Фото: nashgorod.ru

С детьми пострадавшей при резне на Тульской тюменки работают специалисты

С детьми жительницы Тюмени, бывший муж которой убил ее мать и сожителя, работают специалисты. Об этом «Нашему городу» рассказал Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
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Дети

Напомним, ужасающее преступление произошло вечером 19 февраля на улице Тульской. Мужчина пришел домой к экс-супруге, ранил ее, убил ее маму и возлюбленного, а после этого скрылся с места преступления. На данный момент злоумышленник пойман.

Как рассказали «Нашему городу» соседи пострадавшей, в момент случившегося в квартире находились дети женщины. Всего у тюменки, по словам жильцов дома, семеро детей. Старшая дочь вышла замуж, а потому живет отдельно. Сын-подросток во время преступления был на прогулке, одна из дочерей лежала в больнице. Остальные дети были дома. К счастью, мужчина их не тронул.

Сейчас, по информации Андрея Степанова, все дети находятся в безопасности. С ними работают специалисты.

«Детки в учреждениях по возрастам. Те, что постарше, в центре „Семья“, помладше — в „Доме малютки“. Пока дети в безопасности, со специалистами, под присмотром. Будем ждать, когда мама поправится», — отметил Степанов.

Напомним, женщина после случившегося попала в реанимацию. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи.

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#Вера Романескул#Общество#Убийство#Дети#Новости#Тюменская область
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