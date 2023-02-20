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Published Сегодня, 13:40

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Нейросеть показала Тюмень в образе пожилой женщины. Фото

20 февраля 2023, 13:40
Фото: Пользователь «ВК» Кир Sol

Нейросеть представила Тюмень в облике бабушки. Фото

Пользователь «ВК» Кир Sol стал автором генерации портретов российских городов (в их числе Тюмень). Он показал десятки созданных нейросетью Midjourney мест, областной столица была представлена в виде пожилой женщины в национальных одеждах.
«Мне очень близок образ. Для меня это связь с корнями и тоже через женщину, мою бабушку и ее предков», - отметила пользователь ВК Анна Кондратович из Тюмени.

В работах представлены другие города: Омск, Челябинск, Сургут, Ханты-Мансийск.

Ранее «Наш город» сообщал, что на запрос «портрет типичного жителя Тюмени» одна из нейросетей предложила четыре рисунка: два — с изображениями женщин, два — мужчин. Возраст — явно старше 60 лет, видны седые волосы.

Нейросеть показала, как выглядит типичный тюменец
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Погода#Город#Светлый город#Работа
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