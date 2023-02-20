Нейросеть показала Тюмень в образе пожилой женщины. Фото

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
«Мне очень близок образ. Для меня это связь с корнями и тоже через женщину, мою бабушку и ее предков», - отметила пользователь ВК Анна Кондратович из Тюмени.
В работах представлены другие города: Омск, Челябинск, Сургут, Ханты-Мансийск.
Ранее «Наш город» сообщал, что на запрос «портрет типичного жителя Тюмени» одна из нейросетей предложила четыре рисунка: два — с изображениями женщин, два — мужчин. Возраст — явно старше 60 лет, видны седые волосы.