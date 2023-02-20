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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей

20 февраля 2023, 12:32
Фото: Инстасамка тг -канал

Инстасамка сообщила пожаловалась на сложности с покупками

Инстасамка (бывшая тоболячка Дарья Зотеева) рассказала о сложностях с покупками в магазинах. Ей приходилось экономить. За сутки можно было купить вещи не более чем на 2,5 млн рублей, сообщается в тг-канале Инстасамки.
«Когда стояли лимиты на РФ картах, приходилось ограничивать себя в покупках и покупать всего на 2 500 000 за сутки с одной карты сложно было, но я как-то справилась с этим», - сообщила Инстасамка в своём тг-канале.

Многие её подписчики отметили, что это для них большие деньги.

Ранее «Наш город» отмечал, что блогерша и певица Инстасамка рассказала в своём тг-канале слухи о переводе денег на нужды ВС РФ. Никаких 900 тысяч она никому не перечисляла.

Инстасамка прояснила ситуацию о переводе денег для армии РФ
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#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Покупки#Работа#Интернет-магазин#Жалобы#Александр Мязин
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