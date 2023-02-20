Инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
«Когда стояли лимиты на РФ картах, приходилось ограничивать себя в покупках и покупать всего на 2 500 000 за сутки с одной карты сложно было, но я как-то справилась с этим», - сообщила Инстасамка в своём тг-канале.
Многие её подписчики отметили, что это для них большие деньги.
Ранее «Наш город» отмечал, что блогерша и певица Инстасамка рассказала в своём тг-канале слухи о переводе денег на нужды ВС РФ. Никаких 900 тысяч она никому не перечисляла.