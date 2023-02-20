Инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей

Инстасамка сообщила пожаловалась на сложности с покупками

Инстасамка (бывшая тоболячка Дарья Зотеева) рассказала о сложностях с покупками в магазинах. Ей приходилось экономить. За сутки можно было купить вещи не более чем на 2,5 млн рублей, сообщается в тг-канале Инстасамки.