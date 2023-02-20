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Евгений Заболотный: защитник Отечества всегда выступает за правое дело

20 февраля 2023, 08:40
Фото: Городская дума Тюмень
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный поздравил жителей с наступающим Днем защитника Отечества, опубликовав пост на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что это праздник всего народа, но особенно дорог он тем, кто стоял и продолжает стоять на страже интересов страны, служил и служит в армии. Это значимый день для родных, ждущих возвращения домой офицеров и солдат.

«Для меня эта дата очень дорога. С ней связаны воспоминания о службе в армии, где я прошел путь от рядового до сержанта, — подчеркнул Евгений Заболотный. — Для мужчины служба в армейских рядах является внутренней потребностью. Закончив университет, мы, уже повзрослевшие ребята, считали своим гражданским долгом служить Родине и осознавали, что солдатское братство, позволяющее понять чувство истинного товарищества — самое крепкое».

Председатель городской Думы рассказал, что его армейские годы пришлись на начало афганских событий.

«Помню патриотический настрой сослуживцев, тревоги и переживания родных. Разделяю эти чувства сегодня, когда Россия борется с возродившимся нацизмом. Защитник Отечества всегда выступает за правое дело, мужественно отвечая на угрозы для своей страны. И сегодня бандеровцы и их пособники будут разбиты! Поздравляю всех, кто служил и служит в армии, сражается на фронте и является настоящими Героями нашего времени, формирующими славное будущее России! С праздником наших родных и близких, всем здоровья и мира!», — пожелал Евгений Заболотный.
#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество
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