«Дети плакали, но он их не тронул»: отец убил лишь взрослых

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Напомним, накануне в квартире на четвертом этаже дома мужчина убил сожителя бывшей жены и ее пожилую маму. Саму экс-возлюбленную, являющуюся многодетной матерью, злоумышленник ранил. Сейчас женщина в больнице.
Как рассказали «Нашему Городу» соседи, многодетная семья поселилась здесь относительно недавно, три месяца назад — переехали с севера и сняли квартиру. У женщины было семеро детей — четыре дочери, две из которых инвалиды, двое близняшек, 13-летний сын. Одна из девочек с ними не жила, поскольку вышла замуж. Также в квартире проживали сожитель пострадавшей и ее мама.
«Бывший муж приходил сюда уже несколько раз. И каждый раз со скандалом, поскольку его не пускали в квартиру. Он не так давно освободился из тюрьмы. Накануне пришел к ним где-то в четыре часа дня, она не открывала сначала, а потом пустила в квартиру. В итоге убил бывшую тещу и сожителя, а ее сильно порезал. Сейчас находится в больнице — не знаю, жива или нет. Увезли на скорой в тяжелом состоянии», — рассказал «Нашему Городу» один из соседей многодетной семьи.
Сама трагедия произошла около четыре часов дня 19 февраля. По словам соседей, в момент убийства дома находились не все дети — только близнецы и девочки-инвалиды. 13-летний сын гулял на улице, одна из дочерей лежала в больнице.
«Крики были слышны. Дети плакали, но он их не тронул», — пояснили очевидцы.
По информации жителей дома на Тульской, скорая помощь и полиция прибыли на место преступления всего через три минуты после вызова — участковый пункт полиции находится в нескольких метрах от дома, где произошла трагедия. Однако мужчина успел убежать — спешно выходящим из подъезда его заметили соседи.
«Я посмотрел в окно — он убегает. Видел его только со спины», — поделился один из жильцов.
Один из соседей рассказал «Нашему городу», что подозреваемого в двойном убийстве уже поймали.
«Наш Город» отправил запросы в Следственный комитет и департамент здравоохранения Тюменской области, чтобы узнать, задержан ли злоумышленник и в каком состоянии находится пострадавшая женщина. Официальные комментарии ожидаются.