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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

«Дети плакали, но он их не тронул»: отец убил лишь взрослых

20 февраля 2023, 06:51
Фото: nashgorod.ru

Подробности убийства в многодетной семье на улице Тульской в Тюмени

Стали известны подробности массового убийства в многодетной семье, произошедшего в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Тульской в Тюмени. Журналист «Нашего города» побывал на месте событий.
Сюжет
Дети

Напомним, накануне в квартире на четвертом этаже дома мужчина убил сожителя бывшей жены и ее пожилую маму. Саму экс-возлюбленную, являющуюся многодетной матерью, злоумышленник ранил. Сейчас женщина в больнице.

В семье было семеро детей

Как рассказали «Нашему Городу» соседи, многодетная семья поселилась здесь относительно недавно, три месяца назад — переехали с севера и сняли квартиру. У женщины было семеро детей — четыре дочери, две из которых инвалиды, двое близняшек, 13-летний сын. Одна из девочек с ними не жила, поскольку вышла замуж. Также в квартире проживали сожитель пострадавшей и ее мама.

«Бывший муж приходил сюда уже несколько раз. И каждый раз со скандалом, поскольку его не пускали в квартиру. Он не так давно освободился из тюрьмы. Накануне пришел к ним где-то в четыре часа дня, она не открывала сначала, а потом пустила в квартиру. В итоге убил бывшую тещу и сожителя, а ее сильно порезал. Сейчас находится в больнице — не знаю, жива или нет. Увезли на скорой в тяжелом состоянии», — рассказал «Нашему Городу» один из соседей многодетной семьи.
Фото: nashgorod.ru

Были слышны крики

Сама трагедия произошла около четыре часов дня 19 февраля. По словам соседей, в момент убийства дома находились не все дети — только близнецы и девочки-инвалиды. 13-летний сын гулял на улице, одна из дочерей лежала в больнице.

«Крики были слышны. Дети плакали, но он их не тронул», — пояснили очевидцы.

По информации жителей дома на Тульской, скорая помощь и полиция прибыли на место преступления всего через три минуты после вызова — участковый пункт полиции находится в нескольких метрах от дома, где произошла трагедия. Однако мужчина успел убежать — спешно выходящим из подъезда его заметили соседи.

Фото: nashgorod.ru
«Я посмотрел в окно — он убегает. Видел его только со спины», — поделился один из жильцов.

Один из соседей рассказал «Нашему городу», что подозреваемого в двойном убийстве уже поймали.

«Наш Город» отправил запросы в Следственный комитет и департамент здравоохранения Тюменской области, чтобы узнать, задержан ли злоумышленник и в каком состоянии находится пострадавшая женщина. Официальные комментарии ожидаются.

Тюменец устроил резню в многодетной семье
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#Валентина Бурнашева#Дети#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Убийство#Массовое убийство#Следственный комитет#УМВД России по Тюменской области#Департамент здравоохранения#Уголовная ответственность
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