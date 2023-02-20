«Дети плакали, но он их не тронул»: отец убил лишь взрослых

Как рассказали «Нашему Городу» соседи, многодетная семья поселилась здесь относительно недавно, три месяца назад — переехали с севера и сняли квартиру. У женщины было семеро детей — четыре дочери, две из которых инвалиды, двое близняшек, 13-летний сын. Одна из девочек с ними не жила, поскольку вышла замуж. Также в квартире проживали сожитель пострадавшей и ее мама.