Четыре организации Тюменской области стали призерами всероссийского конкурса

Posted 20 февраля 17:40
Published 20 февраля 17:40
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Призерами в различных номинациях стали — филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети, «Образовательный центр „Гелиос“», детский сад № 36 города Тюмени и Тюменский индустриальный университет.
На награждение победителей пригласили в правительство России. Торжественная церемония состоялась 17 февраля.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова обратилась со словами благодарности к победителям и призёрам конкурса за их внимание к социальным аспектам жизни трудовых коллективов. Кроме того, Тюменская область была отмечена Татьяной Алексеевной в числе регионов с наибольшим количеством наград.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ уже порядка 22 лет. Лучшие работодатели представляют проекты, которые направлены на решение самых разных социальных задач. Это и развитие корпоративной культуры, сохранение здоровья работников, установление дополнительных соцгарантий и компенсаций. Буквально каждый год организации Тюменской области получают высокую оценку от экспертного жюри конкурса.