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Posted 20 февраля 17:40

Published 20 февраля 17:40

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Четыре организации Тюменской области стали призерами всероссийского конкурса

20 февраля 2023, 17:40
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Четыре тюменских организации заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам деятельности в 2021 году. Об этом сегодня, 20 февраля, рассказали в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

Призерами в различных номинациях стали — филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети, «Образовательный центр „Гелиос“», детский сад № 36 города Тюмени и Тюменский индустриальный университет.

На награждение победителей пригласили в правительство России. Торжественная церемония состоялась 17 февраля.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова обратилась со словами благодарности к победителям и призёрам конкурса за их внимание к социальным аспектам жизни трудовых коллективов. Кроме того, Тюменская область была отмечена Татьяной Алексеевной в числе регионов с наибольшим количеством наград.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ уже порядка 22 лет. Лучшие работодатели представляют проекты, которые направлены на решение самых разных социальных задач. Это и развитие корпоративной культуры, сохранение здоровья работников, установление дополнительных соцгарантий и компенсаций. Буквально каждый год организации Тюменской области получают высокую оценку от экспертного жюри конкурса.

 

 

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