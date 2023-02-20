Четыре организации Тюменской области стали призерами всероссийского конкурса

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова обратилась со словами благодарности к победителям и призёрам конкурса за их внимание к социальным аспектам жизни трудовых коллективов. Кроме того, Тюменская область была отмечена Татьяной Алексеевной в числе регионов с наибольшим количеством наград.