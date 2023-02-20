Антон Кобяков рассказал о главных событиях празднования 300-летия науки в РФ

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Советник президента РФ отметил, что сегодня, как и триста лет назад, Россия переживает важную трансформацию, которая немыслима без содействия отечественной науки. Развитие собственных научных компетенций и современных технологий в системообразующих сферах имеет непосредственную связь с суверенитетом государства. С учетом важности поставленных задач в 2022 году президент России своим указом объявил Десятилетие науки и технологий, подытожил Антон Кобяков. Об этом пишет vostokmedia.com.
Стало известно, что центральным событием юбилейных мероприятий должен стать Всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру». Его проведение намечается на июль будущего года в Санкт-Петербурге. Форум планируют посвятить основанию Петром I Российской академии наук. Именно данное событие триста лет назад стало отправной точкой для становления отечественной науки и заложило фундамент будущего России, на который страна продолжает успешно опираться даже в XXI веке.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что форум «Наука – обществу и миру» будет функционировать в качестве открытой площадки для дискуссий, расширения профессиональных контактов, сотрудничества ведущих исследователей, ученых, экспертов, задействованных в разных сферах научного поиска.
Предполагается, что заниматься организацией форума будет Правительство Российской Федерации при содействии Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования, Фонда Росконгресс, российских национальных комитетов международных научных организаций и правительства Санкт-Петербурга.
Помимо этого, в рамках подготовки празднования 300-летия РАН участники встречи обратились к теме организации юбилейных научных треков на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых. Это важные мероприятия, направленные на объединение возможностей государства, науки и бизнеса с целью решения приоритетных задач экономического и технологического развития страны.