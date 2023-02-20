Антон Кобяков рассказал о главных событиях празднования 300-летия науки в РФ

Советник президента РФ отметил, что сегодня, как и триста лет назад, Россия переживает важную трансформацию, которая немыслима без содействия отечественной науки. Развитие собственных научных компетенций и современных технологий в системообразующих сферах имеет непосредственную связь с суверенитетом государства. С учетом важности поставленных задач в 2022 году президент России своим указом объявил Десятилетие науки и технологий, подытожил Антон Кобяков. Об этом пишет vostokmedia.com.