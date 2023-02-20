Александр Моор посетил военные подразделения в Краснодоне и привез спецоборудование

Александр Моор привез системы связи военным подразделениям в Краснодоне

Губернатор Тюменской области посетил военные подразделения в Краснодоне. Здесь находятся мобилизованные тюменцы и жители Ямала. Они попросили специальные цифровые рации для защищённой связи.