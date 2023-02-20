Александр Моор посетил военные подразделения в Краснодоне и привез спецоборудование

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Военным подразделения «Кедр» привезли базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет.
«У парней был запрос на цифровую связь. Она очень нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищённом режиме. Даже при перехвате противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать сигнал», - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём тг-канале.
Обстановка в подразделении хорошая.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 февраля родные и близкие простились с тоболяком Кучеренко Олегом Андреевичем. Мужчина погиб в зоне СВО.