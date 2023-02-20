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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Александр Моор посетил военные подразделения в Краснодоне и привез спецоборудование

20 февраля 2023, 10:49
Фото: скрин видео в тг-канале Александра Моора

Александр Моор привез системы связи военным подразделениям в Краснодоне

Губернатор Тюменской области посетил военные подразделения в Краснодоне. Здесь находятся мобилизованные тюменцы и жители Ямала. Они попросили специальные цифровые рации для защищённой связи.

Военным подразделения «Кедр» привезли базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет.

«У парней был запрос на цифровую связь. Она очень нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищённом режиме. Даже при перехвате противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать сигнал», - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём тг-канале.

Обстановка в подразделении хорошая.

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 февраля родные и близкие простились с тоболяком Кучеренко Олегом Андреевичем. Мужчина погиб в зоне СВО.

Молодой житель Тюменской области скончался в зоне СВО
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#Общество#Тюменцы#Работа#Экономика#Водители#Погода#Военнослужащие#Военные
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