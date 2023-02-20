5 млн поездок в общественном транспорте тюменцы оплатили банковскими картами

Всего в транспорте действует 1500 платежных терминалов. Для оплаты поездки пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, поддерживающий технологию NFC. Операция совершается за несколько секунд. К оплате принимаются карты любых банков.