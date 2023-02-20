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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

5 млн поездок в общественном транспорте тюменцы оплатили банковскими картами

20 февраля 2023, 11:20
Фото: Сбербанк
Пассажиры общественного транспорта Тюмени за январь 2023 года оплатили банковскими картами около 5 млн поездок. Возможность приема безналичных платежей в тюменских автобусах обеспечивает Сбербанк.
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Тюмень

Всего в транспорте действует 1500 платежных терминалов. Для оплаты поездки пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, поддерживающий технологию NFC. Операция совершается за несколько секунд. К оплате принимаются карты любых банков.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Подключение к платежной системе Сбера терминалов в общественном транспорте — один из пунктов дорожной карты цифровых проектов, подписанной в 2021 году с администрацией города Тюмени. В ближайшем будущем мы планируем обновить платежные терминалы, благодаря чему работа этой системы станет еще более быстрой и стабильной».

Безналичная оплата проезда благодаря технологиям Сбербанка доступна и в других городах на юге Тюменской области — в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.

#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Тюмень#Общество
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