5 млн поездок в общественном транспорте тюменцы оплатили банковскими картами

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Всего в транспорте действует 1500 платежных терминалов. Для оплаты поездки пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, поддерживающий технологию NFC. Операция совершается за несколько секунд. К оплате принимаются карты любых банков.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Подключение к платежной системе Сбера терминалов в общественном транспорте — один из пунктов дорожной карты цифровых проектов, подписанной в 2021 году с администрацией города Тюмени. В ближайшем будущем мы планируем обновить платежные терминалы, благодаря чему работа этой системы станет еще более быстрой и стабильной».
Безналичная оплата проезда благодаря технологиям Сбербанка доступна и в других городах на юге Тюменской области — в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.