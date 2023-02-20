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38-летнего подозреваемого в массовом убийстве тюменца задержали

20 февраля 2023, 08:19
Фото: nashgorod.ru

38-летнего тюменца, подозреваемого в двойном убийстве, задержали

В Тюмени по подозрению в массовом убийстве задержан 38-летний житель города. Ранее судимого тюменца подозревают в убийстве двух человек и покушении на убийство.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла 19 февраля в 16:30 в одной из квартир в доме на улице Тульской. В доме были обнаружены трупы женщины 1957 года рождения и мужчины 1987 года рождения с колотыми ранениями грудной клетки. Кроме того, из указанной квартиры в лечебное учреждение доставлена женщина 1981 года рождения с колото-резаными ранениям грудной клетки, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

По данному факту следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», а также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».

Расследование уголовного дело находится под контролем прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бывший муж пришел в дом к своей экс-жене и убил тещу и нового сожителя бывшей супруги. В момент убийства дома находились четверо маленьких детей — их мужчина не тронул.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Прокуратура#Убийства#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюмень#Тюменская область
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