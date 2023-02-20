38-летнего подозреваемого в массовом убийстве тюменца задержали

Трагедия произошла 19 февраля в 16:30 в одной из квартир в доме на улице Тульской. В доме были обнаружены трупы женщины 1957 года рождения и мужчины 1987 года рождения с колотыми ранениями грудной клетки. Кроме того, из указанной квартиры в лечебное учреждение доставлена женщина 1981 года рождения с колото-резаными ранениям грудной клетки, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.