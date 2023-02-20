38-летнего подозреваемого в массовом убийстве тюменца задержали

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Трагедия произошла 19 февраля в 16:30 в одной из квартир в доме на улице Тульской. В доме были обнаружены трупы женщины 1957 года рождения и мужчины 1987 года рождения с колотыми ранениями грудной клетки. Кроме того, из указанной квартиры в лечебное учреждение доставлена женщина 1981 года рождения с колото-резаными ранениям грудной клетки, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
По данному факту следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», а также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».
Расследование уголовного дело находится под контролем прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бывший муж пришел в дом к своей экс-жене и убил тещу и нового сожителя бывшей супруги. В момент убийства дома находились четверо маленьких детей — их мужчина не тронул.