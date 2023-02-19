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В Тюмени вступил в силу антитабачный закон

19 февраля 2023, 08:42
Фото: 1MI

В Тюмени вступил в силу закон об ограничении курения на улице

В Тюменской области вступил в силу на этой неделе, с 17 февраля, закон о запрете курения, согласно которому жителям областной столицы курить теперь запрещено рядом с жилыми домами, подъездами, заведениями общепита, магазинами.
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Тюмень

Согласно документу закона, курить разрешено только в специально оборудованных местах — комнатах для курения, оборудованных вытяжкой, вентиляцией, пепельницей. В случае отсутствия нарушения запрета тюменцам грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за все время работы закона о запрете курения в общественных местах к административной ответственности были привлечены 87 человек, в том числе четверо за последние два года.

за нарушение закона к административной ответственности были привлечены в Тюменской области 87 человек. В 2021 и 2022 годах за нарушение запрета о курении в общественных местах оштрафовали всего по два человека.

 

 

#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Курение#Сигареты#Запрет#Антитабачный закон#Тюмень#Тюменская область
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