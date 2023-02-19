В Тюмени приняли беженцев из Херсонской области

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
На железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встречали сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители департамента социального развития и волонтеры. Они сопроводили жителей Херсонской области в пункты временного размещения, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюменскую область уже прибыли две группы беженцев из Херсонской области. Первая группа в составе 25 человек приехала в Тюмень ночью 12 февраля, вторая, из семи человек, 15 февраля.