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Published Сегодня, 04:58

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В Тюмени приняли беженцев из Херсонской области

19 февраля 2023, 04:58

В Тюмени приняли вынужденных переселенцев из Херсонской области

Группа беженцев из Херсонской области прибыла в Тюмень накануне вечером. Всего в областную столицу приехали 23 человека, в том числе 12 детей.
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Тюмень

На железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встречали сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители департамента социального развития и волонтеры. Они сопроводили жителей Херсонской области в пункты временного размещения, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюменскую область уже прибыли две группы беженцев из Херсонской области. Первая группа в составе 25 человек приехала в Тюмень ночью 12 февраля, вторая, из семи человек, 15 февраля.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Беженцы с Украины#Тюмень#Тюменская область#Переселенцы
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