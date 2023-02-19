В Тюмени эвакуировали торговый центр

В Тюмени эвакуировали ТЦ «Матрешка»

Посетителей тюменского торгового центра «Матрешка» эвакуировали сегодня из-за ложной информации об угрозе. Инцидент произошел во второй половине дня — около четыре часов дня. К штатной работе ТЦ приступил двадцать минут назад.

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