В Тюмени эвакуировали торговый центр

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как рассказали «Нашему Городу» в администрации «Матрешки», в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Во время инцидента никто не пострадал.
«Возгораний или еще каких-либо ЧП зарегистрировано не было. Здание полностью обследовали, подозрительных предметов также выявлено не было», — сообщили в администрации торгового центра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Красноярске задержали двух подростков, причастных к «минированию» тюменских школ в январе 2022 года.