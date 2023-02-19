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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Тюмени эвакуировали торговый центр

19 февраля 2023, 11:39
Фото: mallmatreshka.ru

В Тюмени эвакуировали ТЦ «Матрешка»

Посетителей тюменского торгового центра «Матрешка» эвакуировали сегодня из-за ложной информации об угрозе. Инцидент произошел во второй половине дня — около четыре часов дня. К штатной работе ТЦ приступил двадцать минут назад.

Как рассказали «Нашему Городу» в администрации «Матрешки», в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Во время инцидента никто не пострадал.

«Возгораний или еще каких-либо ЧП зарегистрировано не было. Здание полностью обследовали, подозрительных предметов также выявлено не было», — сообщили в администрации торгового центра.

Ранее «Наш Город» писал, что в Красноярске задержали двух подростков, причастных к «минированию» тюменских школ в январе 2022 года.

Хулиганов, «минировавших» школы Тюмени, задержали
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Эвакуация#Тюмень#Магазины#Тюменская область
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