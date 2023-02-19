У самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, возникли проблемы с тормозной системой

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Командир воздушного судна сообщил, что дополнительная помощь не требуется — борт произведет посадку в штатном режиме. В 6:49 самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, после чего самостоятельно зарулил на стоянку, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино объявил аукцион стоимостью 260 миллионов рублей по поиску технического заказчика, который возьмут на контроль выполнение работ по реконструкции аэровокзального комплекса.