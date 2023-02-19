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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

У самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, возникли проблемы с тормозной системой

19 февраля 2023, 10:48
Фото: 1MI

У самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, выявили неисправность тормозной системы

У самолета, вылетевшего сегодня утром из Тюмени в Москву, сработала сигнализация о неисправности тормозной системы. Инцидент произошел во время ухода на второй круг на высоте 1 200 метров в аэропорту Шереметьево.
Сюжет
Тюмень

Командир воздушного судна сообщил, что дополнительная помощь не требуется — борт произведет посадку в штатном режиме. В 6:49 самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, после чего самостоятельно зарулил на стоянку, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино объявил аукцион стоимостью 260 миллионов рублей по поиску технического заказчика, который возьмут на контроль выполнение работ по реконструкции аэровокзального комплекса.

Рощино заплатит 260 миллионов за контроль реконструкции аэропорта
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#Общество#Новости тюмени#Самолет#Рощино#Аэропорт Рощино#Неисправность#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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