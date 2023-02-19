У самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, возникли проблемы с тормозной системой

У самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, выявили неисправность тормозной системы

У самолета, вылетевшего сегодня утром из Тюмени в Москву, сработала сигнализация о неисправности тормозной системы. Инцидент произошел во время ухода на второй круг на высоте 1 200 метров в аэропорту Шереметьево.

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