Тюменцы установили памятник псу, который прождал погибшего хозяина на трассе 13 лет

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Пес 13 лет прождал своего хозяина на месте трагедии. Несколько раз Мишку пытались забрать с трассы, но он всегда возвращался на место ЧП. Неравнодушные жители Тюменской области построили для собаки будку, регулярно подкармливали пса.
В январе 2022 года Мишка умер. В знак безграничной верности лучшего друга человека, Ризван Мусаевич, который кормил и ухаживал за Мишкой, с друзьями и единомышленниками установили памятник тобольскому «Хатико».
Памятник представляет собой четырехметровую трубу, вкопанную в землю залитую бетоном. На вершине трубы из дерева изготовлена скульптура из дерева, которую сделал мастер Евгений из Алымки, к сожалению, фамилия мастера на данный момент не известна.
Памятник располагается на трассе Р-404 в Тобольском районе, возле поворота на деревню Шестакова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени собака несколько недель жила на могиле своего умершего хозяина на Червишевском тракте. Пса регулярно подкармливали посетители кладбища, а чуть позже нашли для него новый дом.