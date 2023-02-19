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Тюменцы установили памятник псу, который прождал погибшего хозяина на трассе 13 лет

19 февраля 2023, 04:42
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Тюменцы установили памятник псу, который прождал хозяина на трассе 13 лет

Тобольскому «Хатико» установили памятник на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В 2009 году, когда Мишке было чуть более года, они с хозяином отправились на рыбалку. Во время перехода дороги по пешеходному переходу мужчину насмерть сбил автомобиль.
Сюжет
Тюмень

Пес 13 лет прождал своего хозяина на месте трагедии. Несколько раз Мишку пытались забрать с трассы, но он всегда возвращался на место ЧП. Неравнодушные жители Тюменской области построили для собаки будку, регулярно подкармливали пса.

В январе 2022 года Мишка умер. В знак безграничной верности лучшего друга человека, Ризван Мусаевич, который кормил и ухаживал за Мишкой, с друзьями и единомышленниками установили памятник тобольскому «Хатико».

Памятник представляет собой четырехметровую трубу, вкопанную в землю залитую бетоном. На вершине трубы из дерева изготовлена скульптура из дерева, которую сделал мастер Евгений из Алымки, к сожалению, фамилия мастера на данный момент не известна.

Памятник располагается на трассе Р-404 в Тобольском районе, возле поворота на деревню Шестакова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени собака несколько недель жила на могиле своего умершего хозяина на Червишевском тракте. Пса регулярно подкармливали посетители кладбища, а чуть позже нашли для него новый дом.

 

У "тюменского Хатико" появился новый дом
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#Валентина Бурнашева#Памятник#Общество#Новости тюмени#Собаки#Собака#Тюмень#Тобольск#Тобольский район#Тюменская область
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