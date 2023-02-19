Тюменцы установили памятник псу, который прождал погибшего хозяина на трассе 13 лет

Тюменцы установили памятник псу, который прождал хозяина на трассе 13 лет

Тобольскому «Хатико» установили памятник на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В 2009 году, когда Мишке было чуть более года, они с хозяином отправились на рыбалку. Во время перехода дороги по пешеходному переходу мужчину насмерть сбил автомобиль.

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