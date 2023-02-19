Тюменский подросток устроил автопобоище на парковке. Пострадали две иномарки

Тюменский подросток на маминой Lada устроил автопобоище на парковке

Настоящее автопобоище устроил сегодня днем во дворе дома на улице Пермякова 17-летний подросток на Lada. Юный водитель повредил при маневре припаркованные автомобили Kia и Hyundai. счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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