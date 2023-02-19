Тюменский подросток устроил автопобоище на парковке. Пострадали две иномарки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как выяснилось, юный тюменец на Lada "не вошел в поворот". Автомобиль зарегистрирован на маму несовершеннолетнего водителя.
Теперь 17-летнего тюменца ждет административная отвественность за езду без прав. Информация о ЧП также будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Уватском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 23-летний житель Свердловской области.