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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 12:15

Тюменский подросток устроил автопобоище на парковке. Пострадали две иномарки

19 февраля 2023, 11:48
Фото: ГИБДД

Тюменский подросток на маминой Lada устроил автопобоище на парковке

Настоящее автопобоище устроил сегодня днем во дворе дома на улице Пермякова 17-летний подросток на Lada. Юный водитель повредил при маневре припаркованные автомобили Kia и Hyundai. счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, юный тюменец на Lada "не вошел в поворот". Автомобиль зарегистрирован на маму несовершеннолетнего водителя.

Теперь 17-летнего тюменца ждет административная отвественность за езду без прав. Информация о ЧП также будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Уватском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 23-летний житель Свердловской области.

23-летний житель Свердловской области погиб в ДТП в Уватском районе. Фото
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Водительское удостоверение#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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