Тюменские студенты открыли пункт приема помощи для бездомных животных

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Также необходимы ошейники и поводки, гели для мытья посуды, подушки-лежанки, игрушки — - канатики, пищалки, аппортировки, мячи и лакомства (мясные бисквиты и печенье, мясные палочки, медальоны, подушечки).
Гуманитарную помощь от желающих принимают в 103 кабинете Центра молодежных инициатив или на посту охраны. По окончании сбора вся гуманитарная помощь будет доставлена в приют «Лучший друг».
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области установили в Тобольском районе памятник тюменскому «Хатико», прождавшему 13 лет на месте трагедии погибшего под колесами автомобиля хозяина.