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Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Тюменские студенты открыли пункт приема помощи для бездомных животных

19 февраля 2023, 12:12
Фото: 1MI

Тюменские студенты открыли пункт приема помощи для бездомных собак

Пункт приема помощи для бездомных животных, находящихся в приюте, открыли студенты Тюменского индустриального университета. По словам волонтеров, животным требуются лекарственные препараты, капли от клещей и блох.
Сюжет
Тюмень

Также необходимы ошейники и поводки, гели для мытья посуды, подушки-лежанки, игрушки — - канатики, пищалки, аппортировки, мячи и лакомства (мясные бисквиты и печенье, мясные палочки, медальоны, подушечки).

Гуманитарную помощь от желающих принимают в 103 кабинете Центра молодежных инициатив или на посту охраны. По окончании сбора вся гуманитарная помощь будет доставлена в приют «Лучший друг».

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области установили в Тобольском районе памятник тюменскому «Хатико», прождавшему 13 лет на месте трагедии погибшего под колесами автомобиля хозяина.

Тюменцы установили памятник псу, который прождал погибшего хозяина на трассе 13 лет
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#Валентина Бурнашева#Животные#Бездомные животные#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Приют безнадзорных животных#Тюмень#Тюменская область
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