Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре пожилого мужчины

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Во время тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины 1951 года рождения без признаков насильственной смерти. В настоящее время по данному факту ведется расследование — выясняются причины произошедшего ЧП.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев случившейся трагедии. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 февраля в доме на улице Беляева произошел пожар. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. В департамент здравоохранения отправлен запрос, официальные комментарии ожидаются.