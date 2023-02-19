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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре пожилого мужчины

19 февраля 2023, 10:04
Фото: МЧС

Тюменские следователи проводят проверку из-за гибели человека в пожаре

Доследственную проверку по факту гибели человека во время пожара организовал следственный комитет Тюменской области. Трагедия произошла накануне вечером в пятиэтажном доме на улице Беляева.
Сюжет
Тюмень

Во время тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины 1951 года рождения без признаков насильственной смерти. В настоящее время по данному факту ведется расследование — выясняются причины произошедшего ЧП.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев случившейся трагедии. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 февраля в доме на улице Беляева произошел пожар. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. В департамент здравоохранения отправлен запрос, официальные комментарии ожидаются.

Второй пожар случился в Тюмени за сегодняшний вечер: в этот раз смертельный
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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Пожарные#Гибель человека
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