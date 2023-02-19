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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Про одного из депутатов гордумы распространяют слухи о неуплате налогов

19 февраля 2023, 15:09
Фото: nashgorod.ru

Про тюменского депутата гордумы распротраняют слухи об обысках и угловном деле

На прошлой неделе в связи с неуплатой налогов провели обыски в офисных и жилых помещениях, принадлежащих депутату гордумы Гороховцеву Владимиру Павловичу, поскольку появились неподтвержденные слухи о том, что он не уплачивает налоги государству. Об этом сообщили в телеграм-канале «Наше ЛукоМоорьЕ».
Сюжет
Тюмень

Претензии правоохранительных органов были связаны с отказом чиновника платить налоги, установленные государством. Депутату насчитали свыше 80 миллионов рублей недоимки по налогам.

Помощник депутата Гороховцева рассказал «Нашему городу», что не в курсе обысков.

«Мне ничего неизвестно ни про обыски, ни про проблемы с налогами у Владимира Гороховцева», — ответил он.

Помощник подтвердил, что Гороховцев продолжает формально возглавлять фракцию «Справедливая Россия» из двух депутатов в городской думе.

Сам чиновник на звонок редакции «Нашего города» не ответил, как и сотрудники УМВД. Так что в настоящее время информация остается неподтвержденной.

По данным документа из открытых источников, за 2021 год Гороховцев задекларировал 1 млн 70 тысяч рублей годового дохода, а его супруга — более 2 млн 600 тысяч рублей.

 

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#Елена Чебоксарова#Депутат#Гордума#Декларация о доходах#Налоги#Тюмень
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