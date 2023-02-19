Про одного из депутатов гордумы распространяют слухи о неуплате налогов

Про тюменского депутата гордумы распротраняют слухи об обысках и угловном деле

На прошлой неделе в связи с неуплатой налогов провели обыски в офисных и жилых помещениях, принадлежащих депутату гордумы Гороховцеву Владимиру Павловичу, поскольку появились неподтвержденные слухи о том, что он не уплачивает налоги государству. Об этом сообщили в телеграм-канале «Наше ЛукоМоорьЕ».

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