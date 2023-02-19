Про одного из депутатов гордумы распространяют слухи о неуплате налогов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Претензии правоохранительных органов были связаны с отказом чиновника платить налоги, установленные государством. Депутату насчитали свыше 80 миллионов рублей недоимки по налогам.
Помощник депутата Гороховцева рассказал «Нашему городу», что не в курсе обысков.
«Мне ничего неизвестно ни про обыски, ни про проблемы с налогами у Владимира Гороховцева», — ответил он.
Помощник подтвердил, что Гороховцев продолжает формально возглавлять фракцию «Справедливая Россия» из двух депутатов в городской думе.
Сам чиновник на звонок редакции «Нашего города» не ответил, как и сотрудники УМВД. Так что в настоящее время информация остается неподтвержденной.
По данным документа из открытых источников, за 2021 год Гороховцев задекларировал 1 млн 70 тысяч рублей годового дохода, а его супруга — более 2 млн 600 тысяч рублей.