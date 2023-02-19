Итоги недели: посадили в камеру с людоедом, продают красную следку, слухи о депутате

В сети распространились слухи о том, что правоохранительные органы предъявили претензии к депутату гордумы Владимиру Гороховцеву по поводу его нежелания платить налоги, установленные государством, и о том, что ему насчитали боле 80 миллионов рублей недоимки. Чиновник и сотрудники УМВД на звонок из редакции «Нашего города» не ответили, помощник депутата сказал, что ему ничего неизвестно про данный факт.