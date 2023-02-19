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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Итоги недели: посадили в камеру с людоедом, продают красную следку, слухи о депутате

19 февраля 2023, 17:07
Фото: 1MI

Про одного из тюменских депутатов распространяют слухи о неуплате налогов

Тюменские арестанты пожаловались, что их беспокоит пребывание в одной камере с человеком, осужденным за каннибализм. На прилавках тюменских магазинов под видом красной рыбы продают обыкновенную селедку. В сети распространяются слухи о тюменском депутате: «Наш город» попробовал это выяснить.
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Арестанты тюменского СИЗО жалуются на содержание в одной камере с людоедом

Арестанты тюменского СИЗО № 1 пожаловались, что они находятся в одной камере с каннибалом. С их слов, сам заключённый рассказал, что не в первый раз привлекается к уголовной ответственности за каннибализм.

Тем не менее на запрос «Нашего города» в УФСИН ответили, что содержание лиц, обвиняемых в людоедстве, и обычных арестантов, не нарушает требования российского законодательства.

«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь
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В тюменских магазинах под видом красной рыбы продают селедку

На тюменских прилавках появилась селедка под видом красной рыбы, внешне похожая на нарезку семги или форели. Правда, в самом низу упаковки с надписью «Красная рыба» можно разглядеть наименование «Сельдь филе».

Тюменцы, которые успели попробовать этот продукт, поделились, что на вкус он оставляет желать лучшего.

Напомним, по данным Тюменьстата, в нашем регионе за минувшую неделю цены на рыбу увеличились на 2,5 %.

В тюменских магазинах под видом красной рыбы начали продавать селедку
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Об одном из депутатов гордумы распространяются слухи о задолженности

В сети распространились слухи о том, что правоохранительные органы предъявили претензии к депутату гордумы Владимиру Гороховцеву по поводу его нежелания платить налоги, установленные государством, и о том, что ему насчитали боле 80 миллионов рублей недоимки. Чиновник и сотрудники УМВД на звонок из редакции «Нашего города» не ответили, помощник депутата сказал, что ему ничего неизвестно про данный факт.

Владимир Гороховцев — один из депутатов Тюменской Думы VI и VII созывов. В 2021 году он задекларировал 1 млн 70 тысяч рублей годового дохода. Был выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия».

 

Про одного из самых богатых депутатов гордумы распространяют слухи о неуплате налогов
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В тюменских магазинах под видом красной рыбы начали продавать селедку
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