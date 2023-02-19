Итоги недели: посадили в камеру с людоедом, продают красную следку, слухи о депутате

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Арестанты тюменского СИЗО жалуются на содержание в одной камере с людоедом
Арестанты тюменского СИЗО № 1 пожаловались, что они находятся в одной камере с каннибалом. С их слов, сам заключённый рассказал, что не в первый раз привлекается к уголовной ответственности за каннибализм.
Тем не менее на запрос «Нашего города» в УФСИН ответили, что содержание лиц, обвиняемых в людоедстве, и обычных арестантов, не нарушает требования российского законодательства.
В тюменских магазинах под видом красной рыбы продают селедку
На тюменских прилавках появилась селедка под видом красной рыбы, внешне похожая на нарезку семги или форели. Правда, в самом низу упаковки с надписью «Красная рыба» можно разглядеть наименование «Сельдь филе».
Тюменцы, которые успели попробовать этот продукт, поделились, что на вкус он оставляет желать лучшего.
Напомним, по данным Тюменьстата, в нашем регионе за минувшую неделю цены на рыбу увеличились на 2,5 %.
Об одном из депутатов гордумы распространяются слухи о задолженности
В сети распространились слухи о том, что правоохранительные органы предъявили претензии к депутату гордумы Владимиру Гороховцеву по поводу его нежелания платить налоги, установленные государством, и о том, что ему насчитали боле 80 миллионов рублей недоимки. Чиновник и сотрудники УМВД на звонок из редакции «Нашего города» не ответили, помощник депутата сказал, что ему ничего неизвестно про данный факт.
Владимир Гороховцев — один из депутатов Тюменской Думы VI и VII созывов. В 2021 году он задекларировал 1 млн 70 тысяч рублей годового дохода. Был выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия».