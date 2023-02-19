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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочей поездкой в Краснодон

19 февраля 2023, 11:09
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области Александр Моор находится с рабочей поездкой в ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил с рабочей поездкой Краснодон Луганской Народной Республики. Вместе с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко они побывали на объектах, где в настоящее время идут работы по восстановлению.
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Тюмень
Видео: 1MI
«В настоящее время идут работы по восстановлению больницы, основного корпуса лечебного учреждения. Общая площадь помещений, в которых ведется капитальный ремонт, порядка 12 тысяч квадратных метров», — сообщил Сергей Козенко.

По словам и. о. главного врача краснодонской ЦБМГ Натальи Назаренко, детское отделение больницы планируют сдать в эксплуатацию в конце мая 2023 года, стационарные комплексы — в июне.

«Уже оборудована новая котельная, которая будет отапливать все корпуса больницы. В стационарном корпусе полностью обновлены все расположенные там здания — заменены перегородки, системы водоснабжения и водоотведения, электропроводка. В июне ожидаем поставку нового медицинского оборудования», — сообщила Наталья Назаренко.

По данным тг-канала «Тюменский Популист», в рабочей поездке совместно с губернатором Александром Моором участие принимают заместители губернатора Павел Белявский и Сергей Шустов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень накануне вечером прибыли очередная группа вынужденных переселенцев из Херсонской области. Беженцев встретили на вокзале сотрудники МЧС и волонтеры.

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