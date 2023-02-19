Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочей поездкой в Краснодон

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
«В настоящее время идут работы по восстановлению больницы, основного корпуса лечебного учреждения. Общая площадь помещений, в которых ведется капитальный ремонт, порядка 12 тысяч квадратных метров», — сообщил Сергей Козенко.
По словам и. о. главного врача краснодонской ЦБМГ Натальи Назаренко, детское отделение больницы планируют сдать в эксплуатацию в конце мая 2023 года, стационарные комплексы — в июне.
«Уже оборудована новая котельная, которая будет отапливать все корпуса больницы. В стационарном корпусе полностью обновлены все расположенные там здания — заменены перегородки, системы водоснабжения и водоотведения, электропроводка. В июне ожидаем поставку нового медицинского оборудования», — сообщила Наталья Назаренко.
По данным тг-канала «Тюменский Популист», в рабочей поездке совместно с губернатором Александром Моором участие принимают заместители губернатора Павел Белявский и Сергей Шустов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень накануне вечером прибыли очередная группа вынужденных переселенцев из Херсонской области. Беженцев встретили на вокзале сотрудники МЧС и волонтеры.