Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочей поездкой в Краснодон

Губернатор Тюменской области Александр Моор находится с рабочей поездкой в ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил с рабочей поездкой Краснодон Луганской Народной Республики. Вместе с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко они побывали на объектах, где в настоящее время идут работы по восстановлению.

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