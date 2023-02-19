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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

«Была в гостях»: В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу

19 февраля 2023, 07:24
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу

В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю девочку. Об этом сообщила в социальных сетях мама ребенка.
Сюжет
Тюмень
«Нашлась! Еду в отделение забирать. Была в гостях», — написала мама школьницы.

Ранее в тюменских социальных сетях была опубликована информация о том, что в Тюмени пропала 14-летняя школьница. Ребенок ушел из дома вечером и после 23:00 перестала выходить на связь с родителями.

«Наш Город» писал, что в Тюмени нашли женщину, которая пропала два месяца назад. 58-летнюю тюменку обнаружили в одной из городских столовых.

В Тюмени нашли женщину, которая пропала 2 месяца назад. Она была в столовой. Фото
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
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