«Была в гостях»: В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Нашлась! Еду в отделение забирать. Была в гостях», — написала мама школьницы.
Ранее в тюменских социальных сетях была опубликована информация о том, что в Тюмени пропала 14-летняя школьница. Ребенок ушел из дома вечером и после 23:00 перестала выходить на связь с родителями.
«Наш Город» писал, что в Тюмени нашли женщину, которая пропала два месяца назад. 58-летнюю тюменку обнаружили в одной из городских столовых.