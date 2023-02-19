23-летний житель Свердловской области погиб в ДТП в Уватском районе. Фото

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись Lada и Ford. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada, житель Нефтеюганска, выехал на встречную полосу движения. В результате аварии погиб 23-летний пассажир Lada, житель Свердловской области. Водитель автомобиля получил травмы, водитель Ford не пострадал.
В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что ишимские врачи спасли жизнь жительницы Казахстана, попавшей в аварию на тюменской трассе накануне Нового года. В больницу женщина поступила с многочисленными переломами и большой потерей крови.