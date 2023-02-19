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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

23-летний житель Свердловской области погиб в ДТП в Уватском районе. Фото

19 февраля 2023, 11:30
Фото: ГИБДД

23-летний житель Свердловской области погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Уватском районе. Трагедия случилась на 331-м километра федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись Lada и Ford. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada, житель Нефтеюганска, выехал на встречную полосу движения. В результате аварии погиб 23-летний пассажир Lada, житель Свердловской области. Водитель автомобиля получил травмы, водитель Ford не пострадал.

В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что ишимские врачи спасли жизнь жительницы Казахстана, попавшей в аварию на тюменской трассе накануне Нового года. В больницу женщина поступила с многочисленными переломами и большой потерей крови.

Ишимские медики спасли жизнь гражданке Казахстана, попавшей накануне в ДТП
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Свердловская область
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