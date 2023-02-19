23-летний житель Свердловской области погиб в ДТП в Уватском районе. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись Lada и Ford. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada, житель Нефтеюганска, выехал на встречную полосу движения. В результате аварии погиб 23-летний пассажир Lada, житель Свердловской области. Водитель автомобиля получил травмы, водитель Ford не пострадал.