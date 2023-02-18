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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Жители южных регионов и Свердловской области скупают квартиры в Тюмени

18 февраля 2023, 11:09
Фото: 1MI

Около 45% покупателей квартир в Тюмени — жители других регионов России

Жители Свердловской области, Омска и Кургана скупают квартиры в Тюмени. Об это сообщают аналитики агентств по продаже недвижимости.
Сюжет
Тюмень

По словам экспертов, на долю жителей российских регионов, в числе которых не только соседние области, но и южные регионы России, приходится порядка 40-45% продаваемой в Тюмени недвижимости.

«Раньше миграция была классическая — в основном ХМАО и ЯНАО. Сейчас она меняется — Курган, Омск, Свердловская область, южные регионы подключились. С южных регионов вообще серьезная миграция. И это тот драйвер, который помогает застройщикам развиваться, реализовывать хорошие проекты», — отмечают специалисты.

По мнению экспертов, Тюмень привлекает жителей других регионов страны высоким уровнем комфорта. В частности, по показателю озеленения областная столица занимает лидирующие позиции среди других городов России, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 0,3%. В среднем плата за месяц проживание в «однушке» составляет теперь около 20 тысяч рублей.

В Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир
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#Валентина Бурнашева#Свердловская область#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Покупатели квартир#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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