Жители южных регионов и Свердловской области скупают квартиры в Тюмени

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По словам экспертов, на долю жителей российских регионов, в числе которых не только соседние области, но и южные регионы России, приходится порядка 40-45% продаваемой в Тюмени недвижимости.
«Раньше миграция была классическая — в основном ХМАО и ЯНАО. Сейчас она меняется — Курган, Омск, Свердловская область, южные регионы подключились. С южных регионов вообще серьезная миграция. И это тот драйвер, который помогает застройщикам развиваться, реализовывать хорошие проекты», — отмечают специалисты.
По мнению экспертов, Тюмень привлекает жителей других регионов страны высоким уровнем комфорта. В частности, по показателю озеленения областная столица занимает лидирующие позиции среди других городов России, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 0,3%. В среднем плата за месяц проживание в «однушке» составляет теперь около 20 тысяч рублей.