Ялуторовский музей приглашает познакомиться с историей развития уездного купечества

А удивить Ялуторовску есть чем, ведь Ялуторовский уезд славился ярмарками и многочисленными торжками. В самом городе проходили четыре сезонные ярмарки: Никольская, Благовещенская, Сретенская и Сергиевская. Торговцы и мастеровой люд съезжались из разных мест и предлагали свой товар: от оконного стекла, скобяных изделий, деревянной утвари, пестряди до коровьего масла, муки, пряников, патоки и многого другого. Все эти предметы торговли и могут видеть посетители выставки.