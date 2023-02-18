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Posted 18 февраля 17:48

Published 18 февраля 17:48

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Ялуторовский музей приглашает познакомиться с историей развития уездного купечества

18 февраля 2023, 17:48
Фото: Ялуторовский музейный комплекс
В музее «Торговые ряды» Ялуторовского музейного комплекса с 9 февраля работает выставка «Торговля в уездном городе». Это проект об истории развития торгового дела и местных купеческих династиях, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Музей приглашает жителей и гостей Тюмени выделить один день в своем графике и провести его в Ялуторовске. Этого времени хватит, чтобы познакомиться с городом, местными достопримечательностями и заодно узнать историю купечества уезда.

А удивить Ялуторовску есть чем, ведь Ялуторовский уезд славился ярмарками и многочисленными торжками. В самом городе проходили четыре сезонные ярмарки: Никольская, Благовещенская, Сретенская и Сергиевская. Торговцы и мастеровой люд съезжались из разных мест и предлагали свой товар: от оконного стекла, скобяных изделий, деревянной утвари, пестряди до коровьего масла, муки, пряников, патоки и многого другого. Все эти предметы торговли и могут видеть посетители выставки.

Еще один выставочный проект музея называется «Ялуторовское купечество на службе Отечеству». В интерьере купеческой гостиной можно узнать о предпринимательской и меценатской деятельности ялуторовских купцов: Колмаковых, Балакшиных, Гусевых, Мамонтовых. Они сыграли заметную роль в формировании сибирского рынка, архитектурного облика города, развитии железнодорожного строительства и промышленности.

С именем Саввы Мамонтова, предпринимателя и мецената российского масштаба, уроженца Ялуторовска связан уникальный экспонат — оттиск, принадлежавшей ему печати. Среди предметов торговли XIX-нач. XX веков особый интерес представляют весы рычажные зерновые (пурка) фабрики Е. С. Трындина, каслинские чугунные изделия.

Музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры родного края. Энтузиазм работников музея позволяет молодому поколению лучше узнать историю своего народа, страны, что имеет большое значение в культурном и патриотическом воспитании.

В свою очередь правительство Тюменской области также уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. На реставрацию памятников из бюджета региона ежегодно выделяются значительные средства.

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